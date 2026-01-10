Die Millionärstöchter wollen nicht nur auf das Geld ihrer Eltern angewiesen sein. Mit ihrer eigenen Show und etlichen Projekten haben sie sich eine eigene Einnahmequelle geschaffen. Dass man für sein Geld arbeiten muss, haben ihre Eltern ihnen schon früh mitgegeben.

Darum gehts Davina und Shania Geiss verdienen selbständig Geld durch eigene Projekte.

Shania verkauft Kunstwerke für bis zu 25'000 Franken für wohltätige Zwecke.

Robert Geiss verkaufte 1995 «Uncle Sam» für 140 Millionen D-Mark. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Davina (22) und Shania Geiss (21) wurden mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Trotzdem wurde ihnen von ihren Eltern Robert (61) und Carmen Geiss (60) früh beigebracht: Von nichts kommt nichts. Also müssen die beiden ihr eigenes Geld verdienen und können sich nicht nur auf dem Vermögen und dem Erfolg ihrer Eltern ausruhen.

In einem gemeinsamen Interview mit Teleschau verrieten die Millionärstöchter nun, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren. Es sei ihnen nämlich «sehr wichtig», auf eigenen Beinen zu stehen.

Mode, Kunst, TV

Mit «Davina & Shania – We love Monaco» haben die beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss ihre eigene Reality-Sendung – ähnlich jener der ganzen Familie «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie». Darin wird der Alltag der beiden jungen Frauen gezeigt. Das ist aber nicht alles. «Wir haben viele verschiedene Projekte, mit denen wir mittlerweile unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen», verrät Davina Geiss.

Shania Geiss ist zudem auch als Künstlerin unterwegs. Ihre Kunstwerke werden bisweilen für bis zu 25'000 Franken versteigert. Ihr Können setzt Shania Geiss auch gerne für den guten Zweck ein, indem sie etwa für die Stiftung «Ein Herz für Kinder» Werke von sich unter den Hammer bringt.

Die ältere Geiss-Tochter Davina hat, wie ihr Vater auch, ein eigenes Modelabel mit dem Namen DG by Indigo Limited und ist zudem in der Immobilienbranche tätig – auch das hat sie sich wohl von ihrem Vater abgeguckt.

Clevere Geschäfte führten zum Wohlstand

Die Geissens sind wahre Selfmade-Millionäre. In den 1980er-Jahren gründete Robert Geiss mit seinem Bruder die Marke Uncle Sam. Das Unternehmen spezialisierte sich auf Kleidung für Bodybuilder. Nach knapp zehn Jahren verkaufte das Brüderpaar seine Firma – für damals rund 140 Millionen D-Mark. Robert Geiss stieg ins Immobiliengeschäft ein, gründete ein Hotel an der Côte d'Azur und entwickelte mit seiner Familie die Doku-Soap «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie», die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum feiert.