«Eine Katastrophe»
Freundin packt über erste Nacht mit Verstappen aus

Kelly Piquet spricht über die erste gemeinsame Nacht mit dem Formel-1-Star im Jahr 2016. Diese sei anders verlaufen, als sie es sich vorgestellt hätte.
Publiziert: 15:05 Uhr
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Sind seit zehn Jahren ein Paar: Kelly Piquet und Max Verstappen.
Darum gehts

  • Kelly Piquet teilt 2016-Fotos mit Max Verstappen, erinnert sich an Kennenlern-Geschichte
  • Erste Nacht laut Piquet «eine Katastrophe», Details bleiben unbeantwortet
  • Seit 10 Jahren ein Paar, 2025 Eltern von Tochter Lily geworden
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Kelly Piquet (37) plaudert aus dem Nähkästchen! Inspiriert vom Social-Media-Trend, postet die Verlobte von Formel-1-Star Max Verstappen (28) auf Instagram alte Bilder von 2016. Darunter Urlaubsschnappschüsse, Aufnahmen mit Freundinnen, ein Bild mit der Formel-1-Legende Niki Lauda (1949–2019) – und eines mit Max Verstappen.

Es zeigt Piquet und Verstappen in ihrem Kennenlern-Jahr. Das Model war damals 27, der Formel-1-Pilot gerade mal 19. Die Tochter des ehemaligen Rennfahrers Nelson Piquet (73) erinnert sich: «Ich lernte diesen Mann kennen. Schon am nächsten Tag sagte er mir, ich sei die Liebe seines Lebens.»

Dann packt sie offen über die erste gemeinsame Nacht aus. «Ich hatte an dem Abend absolut keine magische Nacht. Aber irgendetwas Glückliches lag in der Luft», schreibt sie. Ihre Follower sind ganz aus dem Häuschen. «Erzähle uns, was passiert ist», fordern sie.

«Eine Katastrophe»

Tatsächlich geht Piquet in einem Kommentar erneut auf die Nacht ein, ohne jedoch konkret zu werden. «Ich würde sagen, es war eine absolute Katastrophe», ergänzt sie mit einem lachenden Emoji. Was genau damals geschah, behält sie für sich.

Seit fast zehn Jahren sind die beiden mittlerweile ein eingespieltes Team. Piquet war an Verstappens Seite, als er 2021 seinen ersten WM-Titel holte. Auch bei seinen drei folgenden Triumphen war sie dabei. 2025 verpasste der Red-Bull-Pilot zwar den fünften Titel, das Paar hatte trotzdem Grund zur Freude: Im Mai wurden sie Eltern einer Tochter namens Lily.

Für Red-Bull-Pilot Max Verstappen war es das erste Kind. Kelly Piquet hat aus der Beziehung mit Ex-Formel-Fahrer Daniil Kwjat (31) bereits die Tochter Penelope.

