Hat Sabrina Carpenter unseren Nationalsport versext?

Fans diskutieren, ob die Pose Skifahren oder etwas anderes darstellt

Ganz viel rosa, rote Kussmünder so weit das Auge reicht und eine ausgelassene Stimmung – das war das Konzert von US-Star Sabrina Carpenter (25) am Donnerstagabend im Zürcher Hallenstadion. Etwas durfte dabei natürlich nicht fehlen: die bei ihren Fans sehr beliebte «Juno»-Pose. Für ihre Show in Zürich hatte sich die Sängerin etwas Passendes für die Schweiz einfallen lassen.

Ob das für einen Schweizer Pass reicht?

Die Schweiz ist ja für einiges bekannt – Schokolade, Käse, Uhren und auch Sport. Vom Letzteren hat sich die «Espresso»-Interpretin wohl inspirieren lassen und unseren Nationalsport schnell zu ihrer neusten «Juno»-Pose gemacht.

«Habt ihr das schon einmal ausprobiert?», fragte Carpenter das Publikum, bevor sie etwas in die Knie ging und begann, ihre Arme zu schwingen – ihre Fans erkannten die Anspielung sofort. «Natürlich fährt sie Ski in Zürich», schrieb jemand auf TikTok. Was wohl Marco Odermatt (27) zu Carpenters Ausführung sagen würde?

Ihre Fans feiern die neue Pose

Die «Carpenters», wie sich die Fans der Sängerin nennen, in den sozialen Medien sind begeistert von Carpenters neuer «Juno»-Pose. Ein Fan schrieb auf TikTok: «Das ist meine zweitliebste ‹Juno›-Pose». Platz eins gehöre nach wie vor dem «Eiffelturm» in Paris. Eine weitere Person lobte Carpenters Kreativität: «Sie hat die Aufgabe verstanden. So lustig». «Ich liebe es, dass es nicht einmal mehr Sexstellungen sind», äusserte sich ein weiterer Fan, «Sie tut einfach, was sie will».

Das war doch Skifahren ... oder?

Aber war es denn wirklich keine Sexstellung? Hier sind sich die Fans unsicher. «Oh, ich dachte, das wäre etwas anderes», lautet ein Kommentar unter einem Clip der Zürcher «Juno»-Pose. «Moment mal, war es das, was ich denke, oder war es Skifahren», äusserte ein Fan seine Zweifel. Jemand anderes wurde da schon etwas konkreter: «Ich dachte, das wäre eine Schaukel, nicht Skifahren.»

Ein Carpenter-Fan hat da eine ganz andere Meinung. Die «Juno»-Pose war weder eine Sexstellung noch Skifahren. «Es ist eine Bewegung von Fortnite!»