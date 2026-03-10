Hollywood-Stars gehen nicht leer aus: Wer bei der Oscarverleihung am 15. März keinen Preis gewinnt, erhält eine Luxustüte im Wert von über 100'000 Franken. Mit dabei: Reisen, Beauty-Gutscheine – und ein Ehevertrag.

Luxusreisen, Goldbrezel, Fettabsaugung und Ehevertrag sind Teil der Geschenke

Silja Anders Redaktorin People

Am 15. März, also kommenden Sonntag, werden in Los Angeles wieder die Oscars verliehen. Nicht alle werden eines der begehrten Goldmännchen mit nach Hause nehmen können, doch selbst, wer nicht gewinnt, geht nicht leer aus.

Diejenigen, die in einer der vier Schauspielkategorien oder als bester Regisseur nominiert ist, können eine Goodie-Bag abstauben. Auch in diesem Jahr findet sich dort drin so allerlei Tolles und Absurdes.

Die Goodie-Bag kommt mit einem Wert von über 100'000 Franken daher und wird vom Marketing-Unternehmen Distinctive Assets zusammengestellt – nicht von der Academy selbst. Die beteiligten Unternehmen nehmen viel Geld in die Hand, um in den Goodie-Bags zu landen.

Luxusreisen von Costa Rica bis Lappland

In den exklusiven Goodie-Bags steckt Luxus pur: Gutscheine für Traumreisen nach Costa Rica, Sri Lanka oder ins finnische Lappland. Dazu kommen kulinarische Highlights wie eine Brezel, überzogen mit essbaren Goldkristallen. Für die Stars, die sich entspannen wollen, gibt es auch Cannabisprodukte – diesmal in der Tüte enthalten.

Fettabsaugung, Ehevertrag und deutscher Duschkopf

Doch es bleibt nicht bei Genuss und Reisen. Distinctive Assets sorgt dafür, dass die Promis auch optisch glänzen. Gutscheine für Fettabsaugung, Zahnbehandlungen und Verjüngungskuren im Wert von 25’000 Franken stehen bereit. Auch ein deutsches Unternehmen ist vertreten: Grohe liefert einen luxuriösen Duschkopf. Das wohl eigenartigste Geschenk? Ein Ehevertrag, entworfen vom Promi-Anwalt James Sexton.

Die magische Nacht der Oscars findet am 15. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Conan O'Brien (62) wird die Gala moderieren – bereits zum zweiten Mal nach 2025.

Alle Nominierten im Überblick findest du übrigens hier.



