Liz Hurley begeistert mit 27 Jahre altem Look

Darum gehts
- Liz Hurley feierte am 4. März Holi in Indien
- Vergleichsbild: Hurley 1999 und 2026 im gleichen Kleid begeistert Fans
- Ihre Beauty-Geheimwaffe: Feuchtigkeitscreme, täglich bis zu zehnmal aufgetragen
Liz Hurley scheint dem Altern zu trotzen – und das auf bemerkenswerte Weise. Die 60-jährige Schauspielerin befand sich vor kurzem in Indien, wie sie ihren Instagram-Followern verriet. Dort zeigt sie sich in einem Kleid, das sie bereits vor fast dreissig Jahren trug.
Auf der Plattform teilte die Britin ein Vergleichsfoto – Hurley 1999 und Hurley 2026, beide Male im selben Kleid. Erst beim genauen Hinsehen merkt man, dass es sich nicht um dasselbe Foto handelt. Kaum zu glauben, dass zwischen den beiden Aufnahmen 27 Jahre liegen. «Viva Versace!», schrieb sie dazu. «Für mein Indien-Abenteuer dieses Wochenendes habe ich in meinen Archiven gestöbert und eines meiner absoluten Lieblingsstücke wiederentdeckt – zuletzt getragen 1999 an der Met Gala. 27 Jahre sind vergangen, aber manche Liebe verblasst einfach nie.»
Fans sind begeistert
Die Reaktionen ihrer Fans liessen nicht lange auf sich warten. «Welchen Zaubertrank hast du getrunken? Im Ernst jetzt!», fragt eine Followerin. Eine andere schreibt: «Du siehst heute noch besser aus als damals – falls das überhaupt möglich ist. Und das alles so natürlich.» Manche munkeln scherzhaft, sie habe ihre Seele dem Teufel verkauft. Hurley selbst schwört hingegen auf deutlich bodenständigere Mittel.
Im Gespräch mit dem Magazin «Women & Home» verriet sie ihr Geheimnis: «Ich schwöre auf Feuchtigkeitscreme – und zwar in grosszügigen Mengen. Ich creme mein Gesicht etwa sechsmal täglich ein, meinen Hals sogar zehnmal. Einfach sanft drauftupfen, und die Haut strahlt sofort.»
Die Schauspielerin feierte am 4. März das bunte Frühlingsfest Holi mit den Menschen, die ihr «am meisten am Herzen liegen». «Fröhliches Holi! Was für eine wunderbare Zeit, um in Indien zu sein – mit den liebsten Menschen der Welt», schrieb sie unter ihrem Post.