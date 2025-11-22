Bei den CMA-Awards strahlten sie Hand in Hand um die Wette: Billy Ray Cyrus und seine Partnerin Liz Hurley. Die beiden sind das wohl überraschendste Promi-Paar des Jahres. Auf der grossen Bühne wirken sie wie zwei verliebte Teenager.

1/5 Hand in Hand traten Billy Ray Cyrus und Liz Hurley am Mittwochabend bei den CMAs auf die Bühne. Foto: imago/UPI Photo

Darum gehts Liz Hurley und Billy Ray Cyrus zeigen sich verliebt bei CMA Awards

Paar lernte sich 2022 am Set eines Weihnachtsfilms kennen

Sophie Ofer Redaktorin People

Bei ihrem Auftritt bei den Country Music Association (CMA) Awards in Nashville am Mittwochabend zeigten sie sich innig und verliebt: Liz Hurley (60) und Country-Star Billy Ray Cyrus (64).

Kaum eine Liebesstory aus Hollywood überrascht in diesem Jahr so sehr wie die neue Beziehung zwischen der britischen Schauspielerin und dem Vater von Disney-Star Miley Cyrus (32). In einem gemeinsamen Instagram-Post liessen die beiden die Bombe am Ostersonntag platzen. Seitdem präsentieren sie ihr Liebesglück immer wieder in den sozialen Medien.

Inniger Bühnenauftritt

Erst Mitte letzten Jahres liess sich Cyrus von seiner damaligen Ehefrau, der australischen Sängerin Firerose (36), scheiden, nachdem die beiden nur sieben Monate lang verheiratet waren. Wenige Monate später fand er dann in Hurley die neue grosse Liebe. Und diese scheinen sie erst gar nicht verstecken zu wollen. Ihr Debüt auf dem roten Teppich hatten die beiden bereits im Mai.

Bei den CMA-Awards am Mittwoch kamen sie nun Hand in Hand auf die Bühne. Die CMA-Awards sind der bedeutendste Preis in der US-amerikanischen Country-Musik-Szene. Cyrus und Hurley sollten in diesem Jahr als Laudatoren die Gewinnerin in der Kategorie «Single des Jahres» verkünden. Gemeinsam strahlten sie auf der Bühne, Hurley im roten Glitzerkleid und Cyrus mit Sonnenbrille und Cowboyhut; er trug einen kunstvollen schwarzen Blazer, aus dessen Ärmeln seine tätowierten Hände hervorlugten. Als sie beide gleichzeitig versuchten, den Umschlag mit dem Namen des Gewinners zu öffnen, warfen sie sich einen innigen Blick und ein verlegenes Lächeln zu – wie zwei Verliebte eben.

«Man fühlt sich immer wieder wie ein Teenager»

Cyrus und Hurley scheinen glücklich, sich mit über sechzig nochmals so Hals über Kopf verliebt zu haben. Cyrus hat bereits drei geschiedene Ehen hinter sich, darunter eine mit Miley Cyrus’ Mutter Tish (58). Mit ihr zusammen hat er neben Tochter Miley noch vier weitere Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit Kristin Luckey hat Cyrus noch einen weiteren Sohn. Liz Hurley hat ihrerseits einen Sohn, Damien Charles Hurley (23), mit dem US-amerikanischen Geschäftsmann Steve Bing (†55). Auch eine Scheidung hat sie hinter sich: Sie war vier Jahre lang mit dem Textil-Erben Arun Nayar (60) verheiratet.

Cyrus und Hurley lernten sich 2022 am Set des Weihnachtsfilms «Christmas in Paradise» kennen. Hurley trat zu einem Zeitpunkt in Cyrus’ Leben, als dieser nach der Scheidung von Firerose eine sehr schwierige Zeit durchmachte. Er sei damals völlig durch den Wind gewesen, wie unter anderem «Bild» berichtet. Hurley habe ihm geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Zu «Bild» habe Hurley kürzlich gesagt: «Ich fühle mich gerade wie auf Wolken. Sich verlieben, ist wie ein Jungbrunnen. Es ist immer gleich schön, egal, wie alt man ist. Und man fühlt sich immer wieder wie ein Teenager.»