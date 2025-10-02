Elizabeth Hurley enthüllt, wie sie Aktivität in ihren Alltag bringt. Die 60-Jährige quält sich weder im Gym noch mit einer Diät, um gesund und fit zu bleiben.

Wie bleibt man mit 60 Jahren so fit? Diese Frage wird Elizabeth Hurley ständig gestellt. Die Schauspielerin teilte ihre Gesundheitstipps erneut, diesmal mit der «Daily Mail».

Der grösste Verzicht betreffe den Alkohol. Liz Hurley erklärte, dass sie kaum Alkohol trinke und ihn nur noch als absolute Ausnahme sehe. Seitdem sie mit der Brustkrebsorganisation zusammenarbeite und die viel über Gesundheit sprechen, nehme sie deren Empfehlungen sehr ernst. Die Schauspielerin engagiert sich seit fast 30 Jahren aktiv in der Brustkrebsaufklärung, nachdem ihre Grossmutter in den frühen 90er-Jahren an der Krankheit verstorben war. Liz Hurley fügte hinzu, dass der Körper mit zunehmendem Alter Alkohol schlechter verarbeite.

Drei Regeln für ihre Verpflegung

Auch bei ihrer Ernährung verfolgt die Britin einen strikten, aber unkomplizierten Ansatz. Sie hält kein Diätmantra ein, sondern setzt auf eine Dreier-Regel beim Essen: «Ich esse nicht zu viel, nicht zu schnell und nicht zu oft.»

Der Hollywoodstar verzichtet konsequent auf Snacks und nimmt das Abendessen früh zu sich – ein Rhythmus, der für sie perfekt funktioniert. Die Schauspielerin meidet strikt Diätfallen wie kalorienarme Produkte. Die Britin steht auch der Supplement-Kultur skeptisch gegenüber, da sie meint, alle Vitamine steckten in frischem Obst und Gemüse. Ihr Verzicht geht über Frittiertes und Burger hinaus; sie meidet alles, was sie nicht in ihrer eigenen Küche zubereiten würde, wie Fertigsandwiches, Kuchen und Süssgetränke.

Keine klassischen Workouts

Liz Hurley macht keine klassischen Workouts im Fitnessstudio, sondern setzt auf «Neat» (Non-exercise activity thermogenesis), wie sie vor einem Jahr auf Instagram teilte. Das bedeutet: keine Klimmzüge oder Sit-ups, sondern ganz normale Bewegungen, die sie bewusst in ihren Tag einbaut. Sie nimmt die Treppe statt des Aufzuges oder legt kurze Strecken zu Fuss statt mit dem Auto zurück. Für die Schauspielerin ist dies die beste Strategie, um aktiv zu bleiben – ergänzt durch viel Gartenarbeit.