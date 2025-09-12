Bruce Willis' Ehefrau spricht in ihrem neuen Buch über frühe Anzeichen seiner Demenz – unter anderem wiederkehrendes Stottern und Kommunikationsschwierigkeiten, die sie anfangs falsch deutete.

Litt Bruce Willis schon viel früher an Demenz als gedacht?

Die Ehefrau von Bruce Willis (70), Emma Heming Willis (47), äussert sich in ihrem neuen Buch «The Unexpected Journey» immer wieder über die Demenzdiagnose des Hollywoodstars. Offenbar zeigten sich erste Symptome schon früher als bisher angenommen.

Heming Willis erklärte gegenüber dem US-Portal «Fox News Digital», dass sie zunächst einen Hörverlust bei Bruce Willis vermutete: «Als Bruce den ersten ‹Die Hard›-Film drehte, feuerte er mehrmals eine Waffe unter einem Tisch ab, ohne dass man ihm einen Gehörschutz gab. Das hat einen grossen Teil seines Gehörs beeinträchtigt», erklärt die Amerikanerin weiter.

Diese Annahme schien zunächst plausibel, da Bruce Willis selbst in einem früheren Interview mit dem Guardian im Jahr 2007 von einem «Unfall am Set des ersten ‹Die Hard›-Films» sprach, der zu einem teilweisen Hörverlust im linken Ohr geführt habe. Auch seine Töchter hatten in der Vergangenheit ähnliche Vermutungen geäussert. Bereits 2013 erklärte Tochter Rumer Willis (heute 37) der «Toronto Sun», warum ihr Vater in Interviews «seltsam scheint»: «Ich glaube, das liegt teilweise daran, dass er nicht richtig hört.»

Grössere Mühe, Sprache zu verstehen

Jedoch stellte sich später heraus, dass die Symptome bereits damals auf eine schwerwiegendere Erkrankung hindeuteten. Im Jahr 2022 wurde bei dem heute 70-jährigen Schauspieler zunächst Aphasie diagnostiziert, eine Sprachstörung, die die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Ein Jahr später präzisierten die Ärzte die Diagnose auf frontotemporale Demenz (FTD). Ein Blick auf mehrere medizinische Studien zeigt: Menschen mit Aphasie hören zwar nicht schlechter – sie haben aber viel grössere Mühe, Sprache zu verstehen.

Emma Heming Willis schreibt von weiteren frühen Anzeichen, die ihr auffielen. So habe Bruce als Kind stark gestottert, was er später unter Kontrolle brachte. Eines der ersten Anzeichen vor der Diagnose sei gewesen, dass das Stottern zurückkehrte. Zudem habe sich ihre Beziehung verändert. «Unsere Verbindung und unsere Gespräche fühlten sich einfach falsch an», erklärte sie.

Mit ihrem Buch und ihren öffentlichen Äusserungen möchte Emma Heming Willis das Bewusstsein für FTD schärfen. Sie betont, dass sie anfangs nicht wusste, dass ein «Mangel an Empathie» ein Symptom von «junger Demenz» sein kann.