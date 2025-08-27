Emma Heming-Willis, die Ehefrau von Schauspieler Bruce Willis, berichtet unter Tränen im amerikanischen TV-Format «Good Morning America» vom Schicksal ihres berühmten Mannes. Wegen seiner Demenz ist er nur noch ein Schatten seiner selbst.

1/7 Emma Heming-Willis berichtet unter Tränen über den Gesundheitszustand ihres Mannes Bruce Willis. Foto: Screenshot / Youtube / «Good Morning America»

Darum gehts Emma Heming-Willis spricht über Bruce Willis' Demenz

Bruce Willis zog sich zurück und wirkte kalt, Ehefrau bemerkte früh Veränderungen

Frontotemporale Demenz betrifft drei bis neun Prozent aller Demenzpatienten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Emma Heming-Willis (47), die Ehefrau des 70-jährigen Bruce Willis, und seine Töchter müssen miterleben, wie er sich durch seine frontotemporale Demenz (FTD) verändert. Am Tag, als Bruce Willis die Diagnose erhält, bricht für seine Frau Emma Heming-Willis eine Welt zusammen. Sie fühlt sich verloren und von den Ärzten im Stich gelassen, mit vielen Fragen allein: Wie soll ihr Leben jetzt weitergehen? Wie kann sie sich bestmöglich um Bruce Willis und die gemeinsamen Töchter Mabel Ray (13) und Evelyn Penn (11) kümmern? All diese Gefühle schildert sie in ihrem neuen Buch mit dem Titel «Eine ganz besondere Reise».

Noch mehr ins Detail geht das ehemalige Model im Interview in der TV-Sendung «Good Morning America». Dort erzählt Emma Heming-Willis, dass sie schon früh bemerkte, dass etwas mit Bruce Willis nicht stimme. Ihr Mann, der einst ein witziger und herzlicher Mensch war, der es liebte, unter Leuten zu sein, zog sich immer mehr zurück und wirkte kalt.

Gespräche mit Bruce Willis sind nicht mehr möglich

«Es gibt Momente, in denen ich merke, er ist da, doch so schnell, wie diese Momente kommen, sind sie auch wieder vorbei.» Seit zwei Jahren verschlimmere sich Bruce Willis Zustand. Sie würde ihn am liebsten fragen, wie es ihm wirklich gehe, ob er sich in seiner Welt noch wohlfühle und ob es etwas gäbe, womit sie ihm helfen könne. «Ich wünschte, ich könnte erfahren, ob er Angst hat oder sich fürchtet», sagt sie. «Ich würde einfach alles dafür geben, noch einmal ein echtes Gespräch mit ihm zu führen.»

Emma Heming-Willis spricht bei «Good Morning America» auch über ihr Buch, ein «Mut-mach-Buch», laut Klappentext. Mit dem Werk habe Emma Heming-Willis einen Ratgeber für alle geschrieben, die sich um demenzkranke Angehörige kümmern. Das einstige Model teilt darin ihre eigenen Erfahrungen, um anderen zu helfen, die Herausforderungen dieser Situation besser zu bewältigen. Sie gibt Tipps zum Umgang mit der Diagnose, den eigenen Emotionen und der wichtigen Selbstfürsorge.

Laut dem gemeinnützigen Verein Alzheimer Forschung Initiative (AFI) leiden rund drei bis neun Prozent aller Menschen, die Demenz haben, unter frontotemporaler Demenz. Emma Heming-Willis findet es wichtig, über diese Krankheit zu berichten, weil sie noch nicht sehr bekannt sei. Obwohl sie eine introvertierte Person wäre, gebe sie deshalb Interviews.