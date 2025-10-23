Drogenalarm am Set der neuen «Harry Potter»-TV-Serie in London. Weil es einen dringenden Verdacht auf Kokainkonsum gibt, untersuchen nun täglich Drogenspürhunde die Filmcrew.

Die Dreharbeiten zur neuen «Harry Potter»-TV-Serie werden von einem Skandal überschattet. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, sollen am Set Drogen im Umlauf sein, insbesondere Kokain. Als Reaktion darauf werden nun Drogenspürhunde eingesetzt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Seit neustem werden die Spürhunde jeden Morgen um 7 Uhr an den Eingängen des Drehorts positioniert, wenn die meisten Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Dies geschieht vor allem zum Schutz der jungen Darsteller, da ein Grossteil des Casts aus Kindern und Teenagern besteht.

Die Dreharbeiten konzentrieren sich auf die Verfilmung des ersten Buches von J.K. Rowling, «Harry Potter und der Stein der Weisen». In dieser Geschichte beginnt der elfjährige Harry seine magische Ausbildung in Hogwarts.

Ohne tägliche Kontrolle kommt niemand mehr ans Set

Über die Quelle des Drogenverdachts gibt es noch keine klaren Informationen. Ein Insider wird von der britischen Zeitung so zitiert: «Jeden Morgen sind Hunde da, um Leute aufzuspüren, die versuchen, Drogen hereinzuschmuggeln.» Es wird vermutet, dass Handwerker oder Crewmitglieder für den Drogenkonsum am Set verantwortlich sein könnten.

Am Drehort wurden Schilder aufgestellt, die auf die Risiken von Drogen- und Alkoholmissbrauch hinweisen. Zudem wird auf ein Unterstützungsprogramm für Mitarbeiter mit Suchtproblemen aufmerksam gemacht.

Produktionsfirma untersucht Mitarbeiter schon länger auf Drogen

Eine Sprecherin des Studios Warner Bros. betont, dass die Sicherheitsmassnahmen Teil etablierter Protokolle seien: «Im Rahmen der seit Langem etablierten Sicherheitsprotokolle wird jeder, der die Studios betritt, regelmässigen Sicherheits- und Gesundheitskontrollen unterzogen, darunter auch Kontrollen durch Spürhunde.»

Die neue «Harry Potter»-Serie, die 2027 starten soll, bringt frische Gesichter auf den Bildschirm. Dominic McLaughlin (11) übernimmt die Rolle des Harry Potter, die zuvor von Daniel Radcliffe (36) verkörpert wurde. Alastair Stout (11) spielt Zauberschüler Ron Weasley und Arabella Stanton (11) schlüpft in die Rolle der Hermine.



