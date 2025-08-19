Darum gehts
- HBO gibt Besetzung für Weasley-Geschwister in neuer «Harry Potter»-Serie bekannt
- Charlie Weasley wird später zur Besetzung stossen, Anspielung auf Buchvorlage
- Dreharbeiten begannen Juli 2025, erste Staffel soll 2027 Premiere feiern
Die Familie Weasley in der kommenden «Harry Potter»-Serie von HBO nimmt weiter Gestalt an: Am Dienstag gab der Sender bekannt, welche Darsteller künftig in die Rollen von Rons Geschwistern schlüpfen werden und teilte auch ein erstes Foto der Rotschöpfe.
Neben Alastair Stout, der bereits als Ron Weasley bestätigt wurde, ergänzen nun Tristan Harland als Fred, Gabriel Harland als George, Ruari Spooner als Percy und Gracie Cochrane als Ginny die magische Grossfamilie. Auf einem ersten gemeinsamen Foto grinsen die fünf Seriengeschwister voller Vorfreude in die Kamera.
In der Ankündigung verkündete HBO charmant: «Der Fuchsbau ist fast vollständig.» Und fügte augenzwinkernd hinzu, dass Charlie Weasley, der zweitälteste Bruder, sich «gerade in Rumänien» befinde und «bald genug dazustossen» werde - eine Anspielung auf die Buchvorlage, in der er als Drachenhüter in Rumänien tätig ist.
«Harry Potter»-Serie: Darsteller, Produktion, Starttermin
Neben den bereits erwähnten Darstellern umfasst die Besetzung auch Dominic McLaughlin (11) als Harry Potter, Arabella Stanton (11) als Hermine Granger, Nick Frost (53) als Hagrid, John Lithgow (79) als Albus Dumbledore, Janet McTeer (64) als Professor McGonagall und Paapa Essiedu (35) als Severus Snape. Weitere Rollen wie Bill Weasley, Lucius Malfoy, die Dursleys sowie Neville Longbottom und Dudley Dursley sind ebenfalls bereits besetzt, wobei einige Darsteller noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden.
Die Serie, die als treue Adaption der sieben Bücher geplant ist, wird unter der Leitung von Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod produziert. Die Dreharbeiten haben im Juli 2025 in den Leavesden Studios in Grossbritannien begonnen. Die erste Staffel, die sich an «Harry Potter und der Stein der Weisen» orientiert, soll voraussichtlich 2027 auf HBO und HBO Max Premiere feiern.
Noch vor Start sorgte die Serie bereits für Kontroverse. Viele Fans sind besorgt wegen Paapa Essiedus Rolle als Professor Severus Snape. Eingefleischte Fans wissen: Severus Snape ist ein Lehrer an der magischen Schule Hogwarts, der vor seiner Zeit dort Anhänger des bösen Zauberers Lord Voldemort war. Zudem wird er in den Büchern als Person mit heller Haut beschrieben. Die Wahl von Essideus als «böser» und «blasser» Snape warf daher bei vielen Fans Fragen auf.
