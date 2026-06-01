Yvonne Woelke und Peter Klein waren am vergangenen Wochenende zu einer Spendengala eingeladen. Doch durch die Trennung des Ex-Paares wurde es kompliziert. Angeblich soll Woelke von der Veranstaltung ausgeladen worden sein, während Ex Peter Klein kommen durfte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yvonne Woelke (47) bei Hamburger Gala durch Gastgeber per Whatsapp ausgeladen

Grund: Woelke wollte angeblich nicht mit Ex Peter Klein (59) zusammensitzen

Das Paar war eineinhalb Jahre zusammen, Trennung im Mai 2026

Silja Anders Redaktorin People

Es herrscht mal wieder Drama um Yvonne Woelke (47) und Peter Klein (59). Am Freitagabend fand im Fünf-Sterne-Hotel Waldhaus Reinbek in Hamburg die Spendengala der Andreas Ellermann Stiftung statt. Eigentlich wären Woelke und Klein als Duo für einen Auftritt gebucht gewesen, doch vor einigen Wochen trennte sich das Paar.

Dadurch kam es zu einer überraschenden Handlung seitens des Gastgebers: Yvonne Woelke wurde ausgeladen – per Whatsapp. Ihr Ex Peter Klein war jedoch nach wie vor willkommen, wie «Bild» berichtet.

Woelke wurde ausgeladen – aber warum?

Gegenüber der deutschen Zeitung zeigt sich Woelke enttäuscht. «Ich habe mich sehr gewundert, schliesslich habe ich den Auftritt fest eingeplant. Sehr schade, ich wäre gerne gekommen», so die Schauspielerin. Aus dem Umfeld der Produktion hiess es laut «Bild»-Informationen, dass nicht die Trennung das Problem gewesen sein soll, sondern Woelkes Einstellung zu ihrem Ex.

«Unsere Gäste verbringen die gesamte Aufzeichnung gemeinsam im Saal und sind während der Sendung immer wieder im Bild. Unter diesen Voraussetzungen war eine Teilnahme beider Seiten leider nicht möglich. Deshalb musste ich eine Entscheidung treffen», heisst es in einem offiziellen Statement von Andreas Ellermann gegenüber «Lenthe Medien». Angeblich soll sich Woelke nämlich geweigert haben, mit ihrem Ex an einem Tisch zu sitzen. Eine Tatsache, die die Schauspielerin vehement bestreitet: «Ich hätte den Job mit Peter professionell durchgezogen und auch mit ihm an einem Tisch gesessen. Unverständlich, dass ich ausgeladen wurde», sagt Woelke.

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«Dachte, wir sind Freunde»

Noch weniger kann sie verstehen, dass Peter Klein, der nichts über die Hintergründe von Woelkes Fernbleiben wissen will, trotzdem kommen durfte. «Ich kenne Andreas schon viel länger als Peter, habe mit ihm zusammen gesungen und gefeiert. Wir sind doch Freunde, dachte ich eigentlich», beschwert sich die Schauspielerin.

Andreas Ellermann (61), der einst ein enger Freund von Nadja Abd el Farrag (1965-2025) war, steht hinter seiner Entscheidung, wie er gegenüber «Bild» angibt: «Das Drehbuch war geschrieben. Gestandene Künstler wie Kathy Kelly und Dagmar Frederic nahmen den ganzen Abend an der TV-Aufzeichnung teil. Yvonne wollte früher gehen und nicht mit Peter singen. Ich lasse mich nicht unter Druck setzen – bei aller Freundschaft mit ihr.» Ob diese Freundschaft nach diesem Abend weiterhin Bestand hat, ist nicht klar.

Beziehung von Beginn an durch Drama geprägt

Yvonne Woelke und Peter Klein waren knapp eineinhalb Jahre ein Paar. Schon vorher wurde ihnen jedoch zwei Jahre lang eine Affäre vorgeworfen, vor allem von Kleins Ex-Frau Iris Katzenberger (59). Anfang Mai soll Woelke die Beziehung dann aber beendet haben.