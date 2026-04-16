Schock vor laufender Kamera: Die berühmte US-Dermatologin Sandra Lee, bekannt als Dr. Pimple Popper, hat im November 2025 einen Schlaganfall eerlitten. Ein Teil ihres Gehirns sei abgestorben. Heute gehe es ihr wieder besser, erklärt sie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Dermatologin Sandra Lee hatte im November 2025 während Dreharbeiten einen Schlaganfall

Ein Teil ihres Gehirns ist abgestorben, sie litt unter Sprachproblemen

Nach zwei Monaten Pause hat sie ihre Arbeit wieder aufgenommen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die weltbekannte US-Dermatologin Sandra Lee (55), besser bekannt als Dr. Pimple Popper, erlitt während eines TV-Drehs im November 2025 einen Schlaganfall. Das bestätigte die 55-Jährige jetzt im Gespräch mit dem Magazin «People». «Ich hatte etwas, das ich für eine Hitzewallung hielt. Ich schwitzte extrem und fühlte mich nicht wohl», beschreibt sie die ersten Anzeichen. Doch an diesem Tag habe Lee weitergearbeitet, ohne Verdacht zu schöpfen.

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Erst als zusätzliche Symptome auftraten, sei das Ausmass deutlich geworden. Sie klagte über Schmerzen im Bein und bemerkte später Probleme beim Sprechen. «Ich streckte die Hand aus, und sie sackte langsam zusammen. Mir fiel auf, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken und deutlich zu artikulieren. Ich dachte: «Habe ich einen Schlaganfall?»»

Teil des Gehirns abgestorben

Ihr Vater habe sie schliesslich gedrängt, die Notaufnahme aufzusuchen. Dort bestätigte ein MRT den befürchteten Schlaganfall. «Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben», so Lee. Die Dreharbeiten zu ihrer TV-Show wurden für zwei Monate unterbrochen. In dieser Zeit kämpfte sie mit Sprachproblemen.

Heute, fast ein halbes Jahr später, geht es der beliebten Hautärztin wieder besser. Trotz des dramatischen Zwischenfalls hat sie ihre Arbeit wieder aufgenommen.

Auch DSDS-Kandidatin spricht über Schlaganfall

Dass Schlaganfälle auch junge Menschen treffen können, beweist DSDS-Kandidatin Noemi Stefaniak (23). Im Alter von 20 Jahren habe sie ihn erlitten, erklärte sie in der Castingshow.

Der Anfall kam «aus dem Nichts». Schliesslich erwarte man in dem jungen Alter auch eine solche Erkrankung nicht. «Ich hatte davor eine ganz schlimme Lungenentzündung und dann war der Moment, als wäre so ein Blitz eingeschlagen oder so und dann wusste ich nicht mehr, wo ich bin, was ich mache», erinnert sich Stefaniak zurück.

Infolge des Schlaganfalls hatte sie eine halbseitige Lähmung, ihren Gleichgewichtssinn verloren und ihre «Sinne nicht unter Kontrolle». Besonders frustrierend sei auch gewesen, nicht mehr tanzen zu können. «Das Einzige, was ich in der Zeit nicht verlernt habe, war das Singen. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen am Leben gehalten hat», so die Studentin. Der Kampf sei auch heute noch nicht beendet. «Ich bin immer noch nicht so, wie ich vorher war, und ich glaube auch nicht, dass ich das 100 Prozent wieder werde.»