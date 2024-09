Queen-Legende Brian May musste nach einem Schlaganfall ins Spital und bangte wegen eines gelähmten Arms um seine Karriere als Gitarrist. In einem Video gibt er nun aber Entwarnung.

Sir Brian May, der Gitarrist der legendären Band Queen, enthüllte, dass er einen Schlaganfall erlitt und sich im Krankenhaus behandeln lassen musste. Der 77-jährige Musiker durchlebte nach dem Vorfall bange Stunden, denn aufgrund des Schlaganfalls konnte er kurzzeitig seinen linken Arm und seine Finger nicht mehr bewegen – verheerend für einen Gitarristen.

In einem neuen Video auf Instagram konnte Brian May seine Fans nun beruhigen. «Ich hoffe, es geht euch allen da draussen gut. Zunächst möchte ich euch eine gute Nachricht überbringen. Ich denke, die gute Nachricht ist, dass ich nach den Ereignissen der letzten Tage wieder Gitarre spielen kann», sagte May. «Ich sage das, weil es nach dem kleinen gesundheitlichen Problem, das ich vor etwa einer Woche hatte, fraglich war, ob ich das jemals wieder gehen würde.»

Brian May war schon einmal nahe am Tod

Der Queen-Gitarrist erklärt ausserdem, was vorgefallen ist und was man im Spital diagnostizierte: «Sie nannten es einen leichten Schlaganfall und plötzlich – aus heiterem Himmel – hatte ich keine Kontrolle mehr über diesen Arm, was ein wenig beängstigend war.» Und er fügt an: «Ich muss sagen, dass ich im Frimley Hospital, wohin ich mit Blaulicht gebracht wurde, die fantastischste Versorgung und Aufmerksamkeit erhalten habe … das volle Programm. Sehr aufregend!»

May erlitt 2020 einen Herzinfarkt, bei dem drei verstopfte Arterien entdeckt wurden. Der Vorfall brachte May «sehr nahe an den Tod», wie er selber sagt. Damals erklärte der Rocker auf Instagram, er sei von der Entdeckung schockiert gewesen und habe gedacht, er sei «im Allgemeinen gesund». «Alle sagen: ‹Du hast einen grossartigen Blutdruck, eine grossartige Herzfrequenz›, ich halte mich mit meinem Velo fit, gute Ernährung, nicht zu viel Fett», teilte May mit.

Der Musiker richtet mahnenden Worte an alle Menschen in seinem Alter: «Wir alle müssen uns wirklich selbst unter die Lupe nehmen, wenn wir in die Herbstjahre kommen. Was wie ein gesundes Herz aussieht, ist es vielleicht nicht.»