Gloria Mang hat in Saint-Tropez ihren Partner Maximilian Lingenhöle geheiratet. 100 Gäste waren dabei, darunter der Schweizer DJ Antoine an den Turntables.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gloria Mang heiratete Anwalt Maximilian Lingenhöle in Saint-Tropez

Star-DJ Antoine legte auf, 100 Gäste feierten im Luxushotel Belrose

Gloria organisierte die Hochzeit selbst, Ort war ihr Kennenlernplatz

Fynn Müller People-Redaktor

Die Tochter von Deutschlands berühmtestem Chirurgen Werner Mang (77) hat geheiratet. Die Sause stieg am Freitag in Saint-Tropez, wie Bilder und Videos auf dem Instagram-Account von Gloria Mang (40) zeigen.

Der Bräutigam heisst Dr. Maximilian Lingenhöle (42) und ist ein Anwalt aus Vorarlberg. Rund 100 Gäste feierten mit dem Paar im Luxushotel Belrose, wo die kirchliche Trauung unter freiem Himmel stattfand. Für die Zeremonie flog extra ein Priester aus der österreichischen Heimat des Bräutigams ein.

Das Brautpaar schwärmt gegenüber «Bild»: «Es war noch schöner, als wir es uns vorgestellt haben. Der emotionalste Moment war, als mein Vater mich über die Treppen zum Garten führte, wo er mich dann an Maximilian übergab.»

«Papa war sehr aufgeregt»

Auch der Nasen-Papst selbst kommt ins Schwärmen. Als er seine Tochter im Brautkleid sah, rieb er sich die Augen: «Oh wow, wie toll du nur aussiehst!» Gloria schwärmt über ihren Papa: «Der war sehr berührt und sehr aufgeregt.»

Am Freitagabend verwandelte sich das Hotel in den «Le Night Club Gloria und Maximilian». Mit dabei war auch ein Schweizer: Star-DJ Antoine (51) sorgte an den Turntables für gute Stimmung und spielte seine Hits wie «Welcome to Saint-Tropez». «Alle sind ausgerastet», so Lingenhöle. Am Samstag liess die Hochzeitsgesellschaft die Feier im Beachclub Loulou ausklingen.

Den Abschluss der Zeremonie machte Werner Mang mit einer emotionalen Rede. «Liebe Gloria, du bist mein Ein und Alles. Dein Mann Maximilian passt super in unsere Familie. Ich bin ganz stolz auf dich, was du in der Klinik alles leistest. Du siehst heute super aus. Ich wünsche euch für die Zukunft nur das Allerbeste. I love you, Baby.»

Keine Hochzeitsplanerin

Gloria Mang plante ihre Hochzeit komplett selbst. Ganz ohne Weddingplanerin. «Mit 40 zu heiraten, fühlt sich anders an, als ich es mir mit 20 oder 30 vorgestellt hätte. Man weiss, wer man ist. Was man möchte. Und vor allem auch, was man nicht möchte. Deshalb organisiere ich meine Hochzeit selbst», sagte sie auf Social Media.

Auch der Ort war kein Zufall: Vor drei Jahren haben sich Gloria und Maximilian genau hier kennengelernt. «Dort haben wir uns ineinander verliebt. Dort begann unsere gemeinsame Geschichte.»