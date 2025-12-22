Die einstige Schönheitsklinik von Werner Mang in Rorschacherberg wird nach 16 Jahren abgerissen. Der Star-Chirurg macht einen «völlig unnötigen Uferweg» für das Aus der Klinik verantwortlich. 2019 hatte er das Anwesen direkt am Bodensee verkauft.

Werner Mang (76) ist eine schillernde Persönlichkeit. In seiner langen Karriere hatte der Star-Chirurg schon so manchen Prominenten unter dem Messer. Über 10'000 Nasen hat er laut eigenen Angaben schon operiert. Und es dürften noch einige dazukommen, schliesslich will er noch lange nicht aufhören. «Ich bleibe mindestens noch 20 Jahre!», sagte er 2018 in einem Interview mit Blick.

Verabschiedet hat sich Mang hingegen von seiner ehemaligen Schönheitsklinik in Rorschacherberg SG. Bereits 2019 hatte er die Mang-Klinik Swiss direkt am Bodensee verkauft. Bald rollen dort die Bagger an und machen die Klinik dem Erdboden gleich. Obwohl das Gebäude an bester Seelage erst 16 Jahre alt ist. Anstelle der Klinik entsteht nun ein luxuriöses Einfamilienhaus. Nun hat sich Mang zu den konkreten Hintergründen geäussert – und gegen die St. Galler Bodensee-Gemeinde ausgeteilt.

«Völlig unnötiger Uferweg» ist der Grund

«Ich glaube, die Gemeinde bedauert inzwischen ihre Entscheidung», sagte Mang dem deutschen Magazin «Focus». Was der Star-Chirurg damit meint: «Ein Uferweg direkt vor meiner Villa und meiner Klinik geht halt gar nicht.» Dieser «völlig unnötige Uferweg» sei der einzige Grund für den Verkauf der Klinik vor sechs Jahren gewesen. Damals hiess die Bevölkerung von Rorschacherberg den von der Gemeinde beantragten Uferweg inklusive Steg für 4,5 Millionen Franken hauchdünn gut.

Brisant: Die Gemeinde hat mit dem Bau des Uferwegs noch nicht begonnen. Dabei liegen seit 2022 bewilligungsfähige Projekte vor. Doch Planungsänderungen auf kantonaler Ebene haben das Vorhaben verzögert, wie das «St. Galler Tagblatt» im letzten Frühling berichtet hat.

Baugesuch für Einfamilienhaus liegt bereits auf

Schnell vorwärtsgehen soll es dagegen beim Neubau am Standort der ehemaligen Mang-Schönheitsklinik. Der Ostschweizer Unternehmer Claude Stadler kaufte das Anwesen im vergangenen Jahr von der See Immobilie AG aus Freienbach SZ. Seit Anfang Dezember liegt das Baugesuch für das Einfamilienhaus auf der 2815 Quadratmeter grossen Parzelle öffentlich auf.

Das neue Haus erhält zwei Vollgeschosse und ein Attikageschoss mit Flachdach – ein klarer Bruch zum bisherigen Klinikbau mit rotem Mansardendach. Und zur prunkvollen Jugendstil-Villa mit 14 Zimmern und Helikopterlandeplatz auf dem Nachbargrundstück, die einst ebenfalls Mang gehörte.