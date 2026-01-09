DE
FR
Diese Promis sind bestätigt
Tokio-Hotel-Star geht zu «Let's Dance»

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer wagt sich aufs Tanzparkett. Der Musiker ist in der neuen Staffel von «Let's Dance» dabei. Blick sagt dir, wer sonst noch antritt.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Darum gehts

  • Gustav Schäfer von Tokio Hotel tritt bei «Let's Dance» 2026 an
  • Er hat Respekt vor neuen Bewegungen und vor der ersten Liveshow
  • 14 Promis tanzen mit, darunter 8 bereits offiziell bestätigt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Insgesamt 14 Promis möchten sich auch in diesem Jahr wieder bei «Let's Dance» beweisen. Einer der Kandidaten des beliebten RTL-Tanzformats wird Gustav Schäfer (37) sein, wie der Sender am 8. Januar verkündet hat. Schäfer, der Schlagzeuger der Band Tokio Hotel, erzählt dem Sender vorab, dass er noch nicht weiss, ob die Sache mit dem Takt auch ohne seine Drumsticks so gut laufen wird.

«Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füsse plötzlich wichtiger sind als meine Hände», sagt der Musiker im Gespräch mit RTL. Er wisse demnach bereits, dass auf ihn vollkommen neue Bewegungen zukommen - und ein riesiger Muskelkater. In einem auf dem Instagram-Account der Show veröffentlichten Clip erklärt Schäfer ausserdem: «Ganz viel Respekt habe ich vor meinem eigenen Körper.»

Grossen Respekt hat er laut des Senders zudem vor der ersten Liveshow. Bisher hat RTL aber noch nicht offiziell mitgeteilt, wann es mit der 19. Staffel von «Let's Dance» losgeht. Vermutlich dürfte das Format aber schon in wenigen Wochen wieder über die heimischen Bildschirme flimmern.

«Let's Dance»: Auch diese Promis sind schon bestätigt

Mit dabei sein werden 14 prominente Kandidatinnen und Kandidaten, von denen der Sender bislang acht offiziell bestätigt hat. Neben Schäfer tanzen die Influencerin Vanessa Borck, die Schauspielerin Esther Schweins, die Moderatorin Sonya Kraus, die No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, der «GZSZ»-Star Jan Kittmann, die Sängerin Anna-Carina Woitschack und Komiker sowie Schauspieler Simon Gosejohann mit.

