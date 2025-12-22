Einbruch bei «Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova holte sich dieses Jahr das Triple bei «Let's Dance». Doch 2025 hat auch ein negatives Erlebnis zu bieten. Die Profitänzerin und ihr Partner wurden überfallen. Viel zu holen gab es bei ihr nicht, trotzdem schmerzt der Verlust von persönlichen Dingen.

Darum gehts Ekaterina Leonova berichtet auf Instagram über Einbruch bei ihr und Partner

Einbrecher stahlen persönliche Geschenke, enttäuscht über geringen Besitz des Paares

Leonova gewann 2025 dreimal bei «Let's Dance», darunter die 18. Staffel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bei Ekaterina Leonova (38) wurde eingebrochen. Das verriet die aus «Let's Dance» bekannte Tänzerin ihren Followern in einer Story bei Instagram. «Was war neulich los als du so traurig warst?», fragte sie ein Fan in einer Fragerunde über die Plattform. Sie habe sich zuerst nicht getraut, darüber zu sprechen, schrieb Leonova, doch dann packte sie aus: «Ich sage euch kurz: Wir wurden beklaut». Mit «wir» meinte «Ekat» sich und ihren Partner Ilya Viarmenich, den sie im Herbst 2024 kennengelernt hatte.

Unter den Text bei Instagram hat sie ein Bild gelegt, auf dem sie in einer Umarmung zu sehen ist. «Ich glaube, die Einbrecher waren ziemlich enttäuscht, dass wir so wenig hatten», schrieb Ekaterina Leonova. Aber das wenige, was sie hatten, haben die Eindringlinge laut der Tänzerin «natürlich auch mitgenommen».

«Wir sind gesund und wir sind zusammen»

Traurig war sie vor allem über den Verlust von Dingen mit hohem persönlichen Wert: «Besonders tut es weh, dass die Geschenke von den liebsten Menschen geklaut wurden». Ekaterina Leonova will aber nicht mehr zurückschauen: «Egal... Wir sind gesund und wir sind zusammen», schrieb sie. Und äusserte eine Hoffnung: «Was dir genommen wird, kehrt eines Tags zu dir in anderer Form zurück.»

Wann genau der Einbruch stattgefunden hat, ist nicht bekannt – genauso wenig, wo er stattgefunden hat. Erst vor rund einem Monat hatte Ekat ihren Followern mitgeteilt, dass sie und ihr Partner sich gemeinsam ein Haus gekauft haben. Der Schritt sollte eine einjährige Fernbeziehung beenden. Leonova lebte bisher in München, Viarmenich in Brühl bei Köln.

Tänzerisch hätte 2025 kaum besser laufen können

Beruflich war das sich zu Ende neigende Jahr für Ekaterina Leonova sehr erfolgreich. Die gebürtige Russin holte bei «Let's Dance» gleich dreimal den Sieg. Gemeinsam mit Diego Pooth (22) gewann sie die 18. Staffel der Tanzshow. Kurz darauf setzte sie sich mit Valentin Lusin (38) in der Profi-Challenge durch. Und gerade erst siegte sie erneut mit Diego Pooth beim Weihnachts-Special.

Müsste sie ihr Jahr mit einem Wort zusammenfassen, so wäre es «Überraschung», wie sie in einer weiteren Story erklärt. Dies begründet sie mit diesen vier Punkten: «Drei Siege bei ‹Let's Dance› [...], Muttermal-OP, Hauskauf, Wohnungseinbruch».