Hast du diese Promi-Trennungen 2025 noch auf dem Schirm?

Prominente Paare erlebten 2025 zahlreiche Trennungen. Von Sportlern über Schauspieler bis hin zu Sängern und Oscar-Preisträgern – viele Beziehungen scheiterten trotz des traditionellen Neujahrsküssens. Ein Überblick über die überraschendsten Promi-Trennungen des Jahres.

Darum gehts Prominente Trennungen 2025: Sportler, Schauspieler und Sänger betroffen

Überraschende Trennungen bei Sportler-Traumpaar und Schauspieler-Ehepaar

Fünf prominente Paare haben sich 2025 nach langjährigen Beziehungen getrennt

Saskia Schär

Der Kuss um Mitternacht gehört zum Jahreswechsel, wie der Countdown und der Sekt, schliesslich soll der Schmatzer, der vom alten ins neue Jahr andauert, doch Glück bringen. Einigen Stars hat das Ritual 2025 allerdings nicht den versprochenen Erfolg in der Liebe gebracht – oder vielleicht haben sie auch einfach darauf verzichtet. Denn es sind so einige Beziehungen in die Brüche gegangen, wie du in der Bildergalerie erfährst.

Wer in Ratelaune ist, darf ausserdem unser grosses Trennungsrätsel machen. Wir zeigen euch dabei immer jeweils Pärchenfotos der entsprechenden Ex-Paare. Einer der beiden ist verpixelt und ihr müsst erraten, wer sich wohl dahinter versteckt und mit wem die unverpixelte Person demnach zusammen war. Lest euch zuerst die Hinweise im Text durch, danach gehts ans fröhliche Losraten!

Ex-Profisportlerin (38) und Ex-Profisportler (41)

Sie galten als das bodenständige Sportler-Traumpaar. Immer perfekt gestylt in aufeinander abgestimmten Looks zeigten sich die beiden damals in Chicago wohnhaften Stars auf den roten Teppichen der Welt. Umso überraschender kam das Liebes-Aus zwischen dem Deutschen und der Serbin. Im Juli bestätigte sie via Anwalt die Trennungsgerüchte und nannte als Grund die guten alten «unüberbrückbaren Differenzen».

Schauspielerin (44) und Schauspieler (50)

Bei den nördlichen Nachbarn überraschte nicht nur die obige Trennung, sondern auch die der beiden Schauspieler, die auf diesem Bild zu sehen sind. 2011 haben sich die einstige Viva-Moderatorin und der «Jerks»-Star geheiratet, im Folgejahr kam ihre Tochter zur Welt. Das Liebes-Aus gaben die «Traumschiff»-Ärztin und der einstige «Tatort»-Kommissar anfangs September bekannt.

Sänger (33) und Influencerin (30)

Wir bleiben bei den Deutschen. Das Beziehungsaus der Influencerin und des Sängers kann man wohl nicht wirklich als überraschend bezeichnen, waren sie davor doch bereits mehrfach getrennt und fanden dennoch immer wieder zueinander zurück. Ein Liebes-Comeback wurde daher auch nicht ausgeschlossen, derzeit gibt es allerdings keine Anzeichen, als würden es die Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen noch einmal zusammen versuchen.

Sängerin (41) und Schauspieler (48)

Wir springen über den grossen Teich und zu einem einstigen Liebespaar, welches bereits seit 2019 verlobt war und gemeinsam ein Töchterchen namens Daisy Dove (3) hat. Bei der Sängerin und dem Schauspieler wurde lange eher eine Hochzeit, als eine Trennung erwartet. Falsch gedacht. Im Juni liessen sie über das «People»-Magazin verkünden, dass sie sich nach fast neun gemeinsamen Jahren getrennt hätten. Sie datet mittlerweile den einstigen Premierminister Kanadas, Justin Trudeau (53).

Oscar-Preisträgerin (58) und Country-Star (58)

Wir bleiben «ännet em Teich», begeben uns ins Zentrum der Country-Musik, nach Nashville. Dort lebte der Musiker gemeinsam mit seiner australischen Frau und den gemeinsamen Töchtern. Ihr Liebes-Aus nach 19 Jahren verkündeten sie Ende September. Die Oscar-Preisträgerin gehört zu eben jenen, die in den Scheidungsunterlagen die berühmten «unüberbrückbaren Differenzen» als Trennungsgrund angegeben hat.

Jetzt heisst es: Wer gehörte zu wem? Viel Spass bei unserem Rätsel zu den Trennungen des Jahres!

