Ihre «Mini Playback Show» ist Geschichte, doch sie selbst ist es noch lange nicht. Auch wenn die Moderatorin oft durch die Hölle ging.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marijke Amado, 72, überwand private Krisen und bleibt TV-Ikone in Deutschland

Ehen, Betrug und Gewalt prägten ihr Leben, doch sie gibt Mut weiter

Ihr 46-jähriger Sohn Kai ist ihr grösster Rückhalt im Alltag

Leo Lüthy, GlücksPost

Wer an Marijke Amado denkt, hat sofort das Bild der quirligen Frau vor Augen, die Generationen von Kindern durch die «Zauberkugel» schickte. Mit der «Mini Playback Show» schrieb die gebürtige Niederländerin in den 90er-Jahren TV-Geschichte. Doch hinter dem strahlenden Bildschirm-Lächeln, das Millionen wärmte, verbirgt sich auch eine Biographie mit schmerzhaften Tiefen. Zwei geschiedene Ehen, eine traumatische Beziehung mit einem Heiratsschwindler, der sie um ihr Vermögen brachte, sowie Erfahrungen mit häuslicher Gewalt – Amado hat oft emotionale Katastrophen erlebt.

Doch Aufgeben war nie eine Option. Sie verarbeitete den Schmerz öffentlich, um anderen Mut zu machen. «Ich will weitergeben, dass ich aus meinen allerschwersten Zeiten im Leben das Allerbeste gelernt habe. Ich will die Leute aufbauen», reflektiert die 72-Jährige heute. Finanzielle Krisen meisterte sie ebenso wie den harten Bruch, als RTL sie «altersbedingt» aus der Kult-Show entliess.

Sohn als Fels in der Brandung

Amados echter Fels in den Brandungen des Lebens ist ihr inzwischen 46-jähriger Sohn Kai. Er wohnt in ihrer Nähe und ist ihr Ein und Alles. «Ein besseres, freundschaftliches Mutter-Sohn-Verhältnis kann man sich gar nicht wünschen.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Und wie steht es um die Liebe bei der holländischen Frohnatur? Die Moderatorin ist nach wie vor Single und geht damit erfrischend ehrlich um. «Ich würde es schon mal wieder lecker finden, einen Mann zu haben» verrät sie lachend. Grosse Kompromisse will sie aber nicht mehr eingehen. «Ich möchte keinen Mann, der meine Probleme löst – aber auch keinen, der ein Problem ist, das hatte ich schon. Ich möchte einen Mann auf Augenhöhe und mit viel Humor.» Heute ist die quirlige Entertainerin gefragter denn je und zeigt, dass das Alter im modernen Fernsehen keine Rolle spielt. Marijke Amado wirbelt ungebremst durch die deutsche Medienlandschaft, tritt in TV-Shows auf und nutzt ihre Stimme, um der älteren Generation Respekt zu verschaffen.



