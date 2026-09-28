Madonna ist nach 23 Jahren singend auf die Bühne der MTV Video Music Awards zurückgekehrt. Später am Abend durfte sich die Queen of Pop über mehrere Auszeichnungen freuen. Ihre Dankesreden sorgten allerdings für Stirnrunzeln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madonna gewinnt sieben MTV VMAs in Los Angeles, darunter Künstlerin des Jahres

Bizarr: Ihre Dankesrede verwirrte Zuschauer, teils mit seltsamen Aussagen

27 VMAs bisher – bei den 13 Nominierungen 2026 gab es sieben Siege

Madonna (68) durfte sich am Wochenende an den MTV Video Music Awards gleich über mehrere Preise freuen. Die Sängerin war in Los Angeles mit 13 Nominierungen als Favoritin ins Rennen gegangen. Am Ende konnte sie sieben Trophäen mitnehmen, darunter als Künstlerin des Jahres, für ihre Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter (27) beim Song «Bring Your Love» und in der Kategorie Dance.

Somit hat die Sängerin mittlerweile 27 VMAs bei sich zu Hause stehen; sie sollte beim Thema Dankesreden also mehr als geübt sein. Davon war am Wochenende allerdings wenig zu sehen: Madonna verwirrte mit teils bizarren Dankesreden, gab allerdings auch zu, sich nicht vorbereitet zu haben. Bei der Ehrung als Künstlerin des Jahres begann sie mit den Worten: «Zuallererst möchte ich meinen Fingern danken, denn auf die kann ich immer zählen.»

«Eine Karikatur ihrer selbst»

Als sie den Preis für die Kategorie Dance entgegennahm, konnte sie sich nicht einmal mehr erinnern, wofür sie eigentlich ausgezeichnet wurde. Ein Ausschnitt der entsprechenden Dankesrede macht auf Social Media die Runde. «Oh mein Gott, Madonna ist total besoffen. Sie musste sogar die Moderatoren zurückrufen, damit sie sie stützen», heisst es in der Caption.

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Der Beitrag wird fleissig kommentiert, Wortmeldungen wie «eine Karikatur ihrer selbst», «einfach nur peinlich» oder «omg sie ist wirklich total besoffen» sind zu finden. Einige ihrer Fans eilen ihr allerdings zu Hilfe und meinen, sie nehme weder Drogen, noch trinke sie. «Sie war vielleicht einfach nur erschöpft und ist schon etwas älter ... also seid etwas gnädig mit ihr.»

23 Jahre nach dem Skandal-Auftritt

Madonna performte zum ersten Mal seit 23 Jahren – ihr damaliger Kuss mit Britney Spears (44) sowie Christina Aguilera (45) ging in die Geschichte ein – wieder einmal auf der VMA-Bühne und eröffnete den Abend mit einem Medley aus ihrem aktuellen Album. Dafür holte sie sich berühmte Verstärkung. Im schwarzen Mantel über einem roten Kleid sang sie mit Carpenter das gemeinsame Duett «Bring Your Love». Die Jüngere trat in weissem Hemd, schwarzen Mikroshorts und Baskenmütze auf. Danach kam Charli XCX (34) dazu. Mit ihr stellte Madonna erstmals den gemeinsamen Song «Danceteria Afterhours» live vor.

Die Kulisse dazu war typisch Madonna: Die Bühne sah aus wie eine öffentliche Herrentoilette, samt Pissoirs und Kabinen. Tänzerinnen feuerten Laserstrahlen aus dem Schritt ab. Zwischendurch tanzten Schauspielerin Julia Garner (32), die Madonna im inzwischen abgesagten Biopic hätte verkörpern sollen, und ihre langjährige Freundin Debi Mazar (62) mit. Auch Seth Rogen (44), Sombr (21) und Produzent Andrew Watt (35) hatten Kurzauftritte.