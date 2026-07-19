Brasilien-Legenden chauffieren Madonna zur Halbzeitshow

Die erste Halbzeitshow an einem WM-Final ist vorbei. Madonna sorgt mit ihrer Begleitung für eine Überraschung, Shakira und BTS bringen Stimmung und Justin Bieber performt den Rausschmeisser.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Erstmals in der Geschichte gibts im Final der Fussball-WM eine Halbzeitshow. Eine US-Tradition aus dem Super Bowl im American Football, so wie die Ringe, die es für die diesjährigen Weltmeister gibt. Das Star-Aufgebot für das Spektakel ist riesig: Shakira (49), Madonna (67), Justin Bieber (32) und Burna Boy (35), dazu die Bands BTS und Coldplay. Ausserdem treten der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel (45) und der New Yorker Grundschulchor PS22 auf.

Organisationschef Hugh Evans (43) kündigte dennoch an, dass die Show samt Auf- und Abbau nicht länger als 15 Minuten gehen soll: «Die Halbzeitshow wird nur elf Minuten dauern. Wir werden uns gegenüber dem Fussball absolut respektvoll verhalten.» Ein scheinbar unmögliches Unterfangen, sagen Fans und Experten. Und sie sollten Recht behalten. Zwar gibts nach exakt 11:25 Minuten das Feuerwerk, das das Ende der Halbzeitshow markiert, bis zum Wiederanpfiff dauert es aber weitere acht Minuten. Die ganze Pause beträgt am Ende rund 27 Minuten und 22 Sekunden.

Den Start in die Show macht Madonna mit dem Song «Music». Die Pop-Ikone wird von zwei Fussballlegenden begleitet, die man nicht gerade hätte erwarten können: Ronaldo (49) und Ronaldinho (46). SRF-Experte Mladen Petric sagt im Studio: «Das ganze Bild meiner beiden Idole wurde zerstört. Jetzt habe ich sie nur noch so vor Augen. Da ist etwas kaputt gegangen.»

Shakira, Justin Bieber und Kermit der Frosch

Weiter gehts mit den Stars der Muppet Show, die «Seven Nations Army» von den White Stripes performen. Nach dem Dirigenten Gustavo Dudamel, der mit der New Yorker Philharmonie auftritt und sogar das norwegische Rudern betreibt, bringt die K-Pop-Band BTS mit «Dynamite» etwas Stimmung ins MetLife-Stadium – bis dann fast schon der Rausschmeisser kommt. Justin Bieber wird von Jason Sudeikis in der Rolle der TV-Figur Ted Lasso motiviert und «eingewechselt». Die Ballade «Everything Hallelujah» textet der kanadische Superstar kurzerhand zum «World Cup Hallelujah» um.

Es folgt Shakira, die den offiziellen WM-Song «Dai Dai» zusammen mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy zum Besten gibt. Das Lied war bei jeder der 104 WM-Partien vor dem Anpfiff zu hören. Den Schluss macht der PS22 Grundschulchor aus New York, zusammen mit Kermit dem Frosch und Miss Piggy.