Die Golden Globes 2026 stehen vor der Tür! Am 11. Januar funkelt Beverly Hills, wenn Hollywoods Elite sich im Hotel The Beverly Hilton für die 83. Verleihung versammelt. Wer wird zur Stilikone des Abends?

Darum gehts Die 83. Golden Globes finden am 11. Januar in Beverly Hills statt

Bei den Golden Globes 2026 werden erstmals Podcasts ausgezeichnet

Glitzer, Glimmer und ganz viel Gold. In der Nacht auf Montag unserer Zeit ist es wieder so weit: Die 83. Golden Globe Awards werden im Hotel The Beverly Hilton in Los Angeles (USA) verliehen. Stars aus aller Welt rollen den roten Teppich aus, posieren für Fotografen und liefern den ersten Blick auf das, was Hollywood in der Awards‑Saison erwartet. Moderiert wird die Nacht von Comedystar Nikki Glaser (41), deren scharfe Witze und bissige Seitenhiebe auf Stars und Skandale das Publikum seit Jahren lieben – oder fürchten.

Die Globes, mit denen herausragende Leistungen in Film und Fernsehen ausgezeichnet werden, sind mehr als nur Glamour: Sie gelten als früher Indikator für die Oscars am 15. März 2026. Zu Gewinnern oder nominiert werden hier oft die Filme und Schauspieler, die später im Rampenlicht der Academy stehen. Klar, ein Sieg bei den Globes garantiert keinen Oscar, aber die Aufmerksamkeit, die die Nominierten geniessen, ist riesig. Studios, Kritiker und Fans verfolgen die Nacht wie ein Vorschaufenster für Hollywoods Erfolgsrezepte.

Eine Bühne für Mut und Provokation

Doch nicht nur die Preise sorgen für Schlagzeilen – der rote Teppich ist oft die Hauptattraktion. Jedes Outfit wird analysiert, jeder Schnitt kommentiert. Stars wie «Wicked»-Darstellerin Cynthia Erivo (39) oder Heidi Klum (52) sorgten schon für Entsetzen, Gelächter und Staunen: Manche Looks wurden gefeiert, andere als Fashion‑Fauxpas verrissen. Die Globes sind eine Bühne für Mut, Provokation und ikonische Momente, und genau das lieben die Fans.

Die letzten Jahre lieferten alles: Juwelenfunkeln neben fragwürdigen Silhouetten, mutige Farbakzente neben konservativer Eleganz. Designer setzen Trends und Stars Statements – oder sie liefern ungewollt Stoff für endlose Memes. Die Kombination aus Glamour, Prestige und Risiko macht die Globes einzigartig. Ein mutiger Look kann den Abend definieren, eine stilistische Fehlentscheidung jahrelang nachhallen. Wie die übergrosse Goldschleife am Kleid von Popikone Jennifer Lopez (56).

Eine Nacht voller Aufreger

Die Globes ehren nicht nur cineastische und filmische Leistungen, sondern erweitern 2026 auch ihre Kategorien: Podcasts bekommen erstmals eine Bühne, ein Hinweis, dass Hollywood den Puls der Zeit fühlt. Ob Drama, Komödie, Serie oder neuerdings Audioformat – die Globes zeigen, wer relevant ist. Doch egal, wer den Globus mit nach Hause nimmt: Die Show setzt Akzente für das gesamte Awards‑Jahr, gibt Hinweise, wer bei den Oscars ernst zu nehmen ist, und schafft schon jetzt Legenden des roten Teppichs.

Dieses Jahr wird es glamouröser, mutiger und lauter. Auf dem roten Teppich dominieren Metallic-Looks, fliessende Goldstoffe und High-Shine-Materialien, die bei jedem Blitzlicht funkeln. Frauen setzen auf Old-Hollywood-Glamour mit modernen Twists: Tiefe Rottöne, Samt, asymmetrische Schnitte, Cut-outs und opulenter Schmuck feiern ihr Comeback. Erlaubt ist, was auffällt – Eleganz ja, Langeweile nein. Beim Make-up feiern Smokey Eyes ihr Comeback, dazu werden kirschrote Lippen zum klaren Statement. Auch die Männer trauen sich mehr. Der klassische Smoking bleibt, kommt aber farbig, breiter geschnitten oder mit auffälligen Accessoires daher. Dunkelgrün, Bordeaux oder Lavendel ersetzen das klassische Schwarz. Krawatten erleben ein Revival. Fashion-Fazit: 2026 ist die Ära des Maximalismus.

Für Fans, Stylisten und Oscar-Tipper sind die Golden Globes ein Gradmesser, modisches Spektakel und Pflichttermin in einem. Leuchtet der Reichen-Hotspot von Los Angeles wieder , schauen wir alle gebannt zu: Wer wird Stilikone der Nacht? Wer liefert die ersten Hinweise auf die Oscars? Glamour, Glitter und Stars garantieren Spannung bis zur letzten Minute – und versprechen eine Nacht voller Aufreger, Modehits und Hollywooddrama, wie es nur die Golden Globes können.

Blick.ch tickert am 11. Januar ab Mitternacht die Golden Globes.