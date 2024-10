Elena Miras ist in der aktuellen Staffel von «Promi Big Brother» die Bestverdienerin. Foto: imago images/STAR-MEDIA 1/6

Elena Miras (32) sitzt derzeit bei «Promi Big Brother» im Container – zusammen mit ihrem Ex Mike Heiter (32) und seiner Neuen, Leyla Lahouar (28). Kein Wunder, lässt sie sich unter diesen Umständen ihre Anwesenheit in dem TV-Format gut bezahlen. Mit ihren 100'000 Euro soll sie die Meistverdienende in der laufenden Staffel sein.

Auch wenn 100'000 Euro für einen maximal zweiwöchigen Einsatz mehr als gut vergütet sind, gehört Miras über die verschiedenen Trash-TV-Formate damit nicht zu den Top 5 jener Stars mit der höchsten Gage. Die Top-Saläre liegen mindestens doppelt so hoch. Wer, was, wo abgesahnt hat, gibts im Folgenden:

190'000 Franken

Knapp über 190'000 Franken und damit fast doppelt so viel wie Miras, durfte sich Caro Schumacher (47) laut «Bild» für ihren Auftritt im Dschungelcamp 2024 freuen. Denselben Betrag soll laut derselben Zeitung zwölf Jahre zuvor bereits Brigitte Nielsen (61) für ihr Dschungelabenteuer erhalten haben.

Doch nicht nur in der australischen Wildnis lockt dieser hohe Betrag, sondern auch auf dem Tanzparkett der deutschen TV-Produktion «Let's Dance». Anna Ermakova (24), die uneheliche Tochter von Boris Becker (56), habe diesen Betrag für ihre tänzerische Leistung 2023 erhalten – genauso wie neun Jahre zuvor Lily Becker (48).

235'000 Franken

235'000 Franken haben 2022 ihren Weg ins Portemonnaie von Harald Glööckler (59) gefunden. Dies für seine Teilnahme in der 15. Staffel des Dschungelcamps. Somit gehört der Modedesigner zu den bestverdienenden, männlichen Dschungelstars.

280'000 Franken

Dass sich nicht nur im Dschungel gutes Geld verdienen lässt, beweist Sarah Kern (56). 2017 erhielt die Designerin mit ihrer Teilnahme bei «Promi Big Brother» über 280'000 Franken. Zum Vergleich: Für ihren Abstecher in den australischen Dschungel gab es 2024 gut 200'000 Franken weniger.

470'000 Franken

Glaubt man der deutschen «Bild», die bei der Veröffentlichung der angeblichen Gagen immer an vorderster Front dabei ist, so ist sie der Star mit dem höchsten Verdienst in einem Reality-TV-Format: Claudia Effenberg (59). Die Ehefrau des einstigen deutschen Nationalspielers Stefan Effenberg (56), habe sich ihren Abstecher in den Dschungel 2023 mit 470'000 Franken entlohnen lassen.