Kurz zusammengefasst Elena Miras kassiert Rekord-Gage bei «Promi Big Brother»

Sie war ursprünglich nicht für die Staffel vorgesehen

Produzenten lockten Elena wegen Konfliktpotenzial ins Haus

Die Schweizerin verdient mehr als die deutschen Kollegen

TV-Sender will die Gagen nicht bestätigen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die Schweizerin Elena Miras hat derzeit gut Lachen. Foto: Instagram / Elena Miras 1/6

Die Schweizerin Elena Miras (32) war für die aktuelle Staffel von «Promi Big Brother» eigentlich gar nicht vorgesehen, doch nun verdient sie mit ihrem Aufenthalt im TV-Knast mehr als ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Trash-TV-Ecke. Die Ex-Freundin von Reality-Star Mike Heiter (32) ist die Top-Verdienerin der aktuellen Staffel. Laut Informationen von «Bild» erhält sie eine Rekord-Gage. Ursprünglich hatte Elena sich gar nicht beworben und war für die aktuelle Staffel nicht vorgesehen. Doch als ihr Ex Mike mit seiner neuen Freundin Leyla Lahouar (28) zusagte, witterten die Produzenten der Show Konfliktpotenzial und lockten Elena mit einem verlockenden Angebot ins Haus.

Wie «Bild» wissen will, kassiert Elena Miras für ihren Einzug in den TV-Container satte 100'000 Euro (knapp 94'000 Franken) – die höchste Gage unter den neuen Bewohnern. Während Mike und Leyla nach «Bild»-Informationen jeweils rund 80'000 Euro (75'000 Franken) bekommen, wurde bei Elena, die mit Mike eine Tochter namens Aylen (6) hat, noch ein finanzieller Anreiz draufgelegt. Ein kluger Schachzug, denn die ersten Streitigkeiten zwischen den Top 3 der Gehaltsliste liessen nicht lange auf sich warten.

Der Sender geniesst und schweigt

Im Container kam es schnell zu Spannungen zwischen den Damen. Mikes neue Freundin Leyla vergoss wegen Elena bereits Tränen. Sie leidet unter dem Beziehungsdreieck bei «Promi Big Brother» und hat Angst, dass bei Mike alte Gefühle für seine Ex wieder hochkommen könnten. Mike versucht, Leyla die Angst zu nehmen, doch sie fühlt sich beim Anblick seiner Ex im TV-Container unwohl. Elena hingegen hat allen Grund zur Freude. Nach einer Pause aufgrund von Depressionen feierte sie in diesem Jahr ihr perfektes TV-Comeback. Bereits für das «Dschungelcamp der Legenden» kassierte die Schweizerin Mitte des Jahres 100'000 Euro. Zusammen mit ihrer «Promi Big Brother»-Gage ergibt das eine beachtliche Summe.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr

Zu den «Promi Big Brother»-Gagen von Elena, Mike und Leyla wollte sich Sender Sat.1 nicht äussern. Eine Sprecherin sagte: «Verträge werden zwischen den Parteien geschlossen, für die sie bestimmt sind. Zu deren Inhalten äussern wir uns grundsätzlich gegenüber Dritten nicht.»