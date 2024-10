Kurz zusammengefasst Elena Miras beschimpft Sat.1-Zuschauer bei «Promi Big Brother»

Dreiecksbeziehung zwischen Elena, Mike und Leyla sorgt für Spannungen

Mike und Elena lernten sich 2017 bei «Love Island» kennen

2019 gewannen sie «Das Sommerhaus der Stars»

Elena Miras rastete im Promi-Big-Brother-Haus komplett aus. Sie beschimpfte sogar die Zuschauerinnen und Zuschauer. Foto: Seven one /ProSiebenSat.1 1/4

Bei «Promi Big Brother» kam es wieder einmal zu einem Eklat: Elena Miras (32), die auf ihren Ex Mike Heiter (32) traf, verlor die Fassung und beschimpfte die Sat.1-Zuschauer aufs Heftigste. Die explosive Situation entstand, als die Zuschauer das Ex-Paar durch eine Abstimmung zu einer gemeinsamen Herausforderung zwangen. «Was für ekelhafte Menschen, ihr seid ekelhaft», wetterte Elena und richtete ihren Zorn direkt an die TV-Kameras.

Die Dreiecksbeziehung zwischen Mike Heiter, seiner aktuellen Freundin Leyla Lahouar (28) und Ex-Freundin Elena Miras sorgt für hohe Spannungen im Container. Während Heiter und Lahouar ahnungslos in die Show gestartet waren, wusste Elena bereits im Vorfeld, was auf sie zukommt. Dennoch passt es ihr überhaupt nicht, ständig Thema der Sendung zu sein. Besonders die Fragen zu ihrem Ex bringen sie zur Weissglut. «Ich will das alles nicht. Diese Fragen. Was soll das? Er ist als Mike hier, ich bin hier, seine Freundin ist hier – hört auf! Habt Respekt», schimpfte sie und betonte: «Ich will keine einzige Frage zu Mike mehr in meinen Interviews haben!»

Eifersucht bei Leyla Lahouar

Mike Heiter versuchte, die aufgebrachte Elena zu beruhigen, und bot ihr eine Umarmung an, die sie jedoch ablehnte. Später erklärte er im Sprechzimmer: «Ich weiss, dass sie Temperament in sich hat. Wenn sie etwas nicht richtig findet, was gerade passiert, dann macht sie das sehr, sehr deutlich. Irgendwie weiss ich ja, wie man mit ihr umgeht – ich kenne sie ja schon länger!»

Bei Leyla Lahouar kam dann plötzlich doch noch Eifersucht auf. Sie fragte Mike direkt, ob er noch Gefühle für seine Ex habe: «Du hast immer so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr guckst», sagte sie. Heiter versuchte, sie zu beruhigen und versicherte: «Wir verstehen uns einfach nur, weil wir die Eltern unserer Tochter sind. Das ist der einzige Grund. Ich mag nicht, wenn du traurig bist. Ich liebe dich.»

Tränen im Sprechzimmer

Trotz dieser Worte konnte Heiter die Zweifel seiner Partnerin nicht vollständig zerstreuen. Unter Tränen erklärte sie im Sprechzimmer: «Das ist so ein komisches Gefühl, wenn man hier sitzt mit seinem Freund und dann kommt die Ex-Freundin, die sich ja richtig hart geliebt haben und auch irgendwie eine Familie sind. Vielleicht denkt er, da könnte noch mal was gehen. Vielleicht entdeckt er jetzt Seiten an ihr, die lange versteckt waren und findet die dann toll.»

Elena Miras und Mike Heiter lernten sich 2017 in der Datingshow «Love Island» kennen und lieben. Ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt. 2019 gewannen die beiden TV-Stars die RTL-Show «Das Sommerhaus der Stars», doch ihre Beziehung zerbrach wenige Monate später.

Die explosive Dynamik dieser Dreiecksbeziehung sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff und Spannung bei «Promi Big Brother». Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Situation weiterentwickelt.