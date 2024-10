Elena Miras muss bei «Promi Big Brother» in einem Spiel um den Nominierungsschutz antreten. Dieses macht ihr deutlich zu schaffen, sie kollabiert und muss sich in ärztliche Pflege begeben.

Kurz zusammengefasst Elena Miras kollabiert bei «Promi Big Brother» nach Spiel

Elena klagte über Schwindel und brauchte medizinische Hilfe

Leyla Lahour sprang für Elena ein

Elena hyperventilierte und musste zum Arzt

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Elena Miras ist derzeit bei «Promi Big Brother» zu sehen. In dem Spiel «Teufelsrad» musste sie sich beweisen. Foto: imago images/STAR-MEDIA 1/5

Schock-Moment bei «Promi Big Brother» am Dienstagabend: Reality-Star Elena Miras (32) brach nach einem Spiel in der Live-Show zusammen und musste medizinisch versorgt werden, ganz zur Sorge ihrer Mitbewohner.

Laut «Bild» trat Elena Miras im Spiel «Teufelsrad» zusammen mit Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) als Team weiss gegen Ex-Fussballer Max Kruse (36) und «Berlin Tag & Nacht»-Star Matthias Höhn (28), Team blau, an. Die Promis mussten sich nacheinander auf ein horizontal aufgestelltes Rad – das «Teufelsrad» – setzen, das sich immer schneller drehte. Jeder der vier Kandidaten hatte einen Versuch, bei dem das Ziel war, so lange wie möglich auf dem Rad zu bleiben. Das Team, das dies insgesamt am längsten schaffte, erhielt einen Nominierungsschutz für eine Person. Wer von beiden diesen erhalten sollte, entschied das Team selbst. Genauso, wie das Verliererteam sich darüber einigen musste, wer von ihnen beiden auf die Exit-Liste kommt.

«Ich brauche Hilfe»

Das «Teufelsrad» setzte Elena Miras schwer zu. Nach dem Spiel musste sie sich setzen und klagte über Schwindel. «Ich brauche Hilfe! Mir ist komplett schwindelig», sagte sie zu Spielleiter Robby Hunke (41). Sie bat um Wasser und wiederholte, dass ihr «total schwindelig» sei.

Nach dem Spiel, dessen Ausgang zu dem Zeitpunkt noch nicht verraten wurde, kehrten lediglich drei der vier Kandidaten zu den anderen Bewohnern zurück. Elena Miras befand sich in ärztlicher Kontrolle. Die TV-Zuschauer erfuhren von Moderatorin Marlene Lufen: «Wir haben gehört, Elena geht es wieder gut. Sie hat einfach sehr wenig gegessen und hat jetzt ein bisschen Traubenzucker bekommen.»

Die Neue des Ex springt ein

Eigentlich sollte Miras direkt nach dem Match noch einmal auf das «Teufelsrad». Die Fans von «Promi Big Brother» wollten Miras gemeinsam mit ihrem Ex Mike Heiter (32) um das Budget fürs Essen spielen sehen. Doch die Stimme des grossen Bruders verkündete: «Meine Fürsorgepflicht erlaubt es nicht, Elena antreten zu lassen.» Stattdessen übernahm Mike Heiters aktuelle Freundin Leyla Lahouar (28) die Aufgabe.

Widerwillig stellte sie sich der Herausforderung und erspielte gemeinsam mit Mike 14,20 Euro. Auch Lahouar war nach der Challenge nicht gerade in der besten Verfassung, klagte über Übelkeit. Als das Paar aus der Arena zu den Promis zurückkehrte, war Miras von ihrem Arztbesuch zurück. «Ich bin kollabiert, hab hyperventiliert», erklärt sie ihren Mitbewohnern.

Trotz ihres Schwächeanfalls gab es für die Reality-TV-Queen auch eine gute Nachricht: Team Weiss hatte das Spiel gewonnen und ihre Team-Kameradin Sarah entschied sich dazu, den erspielten Nominierungsschutz der Schweizerin zu überlassen. Bei den Verlierern einigte man sich darauf, Ex-Kicker Max Kruse (36) auf die Exit-Liste zu setzen.