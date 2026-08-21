Deutscher Popstar ohne Käppi nicht wiederzuerkennen

Mark Forster überrascht auf Instagram mit einem neuen Look: Ohne Käppi und Brille zeigt sich der Sänger backstage mit Gesichtsmaske und grauer Haarpracht – und ist kaum wiederzuerkennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mark Forster zeigt sich ohne Käppi und Brille

Fans und Kollegen überrascht: Graue Haarpracht begeistert alle

Instagram-Post sorgt für Aufsehen: Über 10'000 Likes in wenigen Stunden

Saskia Schär Redaktorin People

Denkt man an Mark Forster (43), haben wohl die meisten das Bild eines Mannes mit Käppi und markanter Brille im Kopf – schliesslich kennt man den Musiker nur mit seinen beiden Markenzeichen. Umso überraschender sind seine neuen Instagram-Fotos. Darin zeigt er sich backstage beim Stylisten nicht nur «oben ohne», sondern auch mit Gesichtsmaske und dementsprechend brillenlos. Die Kombination macht ihn kaum wiedererkennbar.

Im Gegensatz zu seiner Brille setzt er nach der Auffrischungskur das Käppi für einmal nicht wieder auf. Der Ehemann von Sängerin Lena Meyer-Landrut (35) lässt sich mit voller Haarpracht ablichten. Die ist mittlerweile – genau wie sein Bart – zwar leicht angegraut, steht ihm aber bestens.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich bin total entzückt»

Seinen Post kommentiert er mit den Worten: «hä omg einfach hair reveal», und dürfte damit die Gedanken seiner Fans vorwegnehmen. Die zeigen sich in den Kommentaren mindestens so humorvoll wie er und stehen dem neuen Look positiv gegenüber. «Ääääähhm joa. Das kommt jetzt überraschend. Ich bin total entzückt», schreibt ein User, während ein anderer ob der Fotos gar kurzzeitig verwirrt ist: «Hab die App aufgemacht und dachte, das wäre ein Post von meinem Cousin. Wild aber nice.»

Dass unter dem Käppi von Mark Forster tatsächlich etwas wächst, können einige fast nicht glauben – wie folgende Kommentare zeigen: «Er hat Haare?», «Das kann nur KI sein», «Ist das KI?»

Auch seine Musikerkollegen Ross Antony (52) und Johannes Oerding (44) lassen den Post nicht unkommentiert. So meint Antony: «Und alle so: yeahhhhh!!!» Oerding hingegen ist beim Anblick dieser Haarpracht an Tipps interessiert und fragt – ob ernst gemeint oder nicht, sei dahingestellt: «Was ist deine Hair-Routine??»

Ob Mark Forster mit dem Ohne-Käppi-Look eine neue Ära einläutet oder einfach für ein Fotoshooting etwas anderes ausprobieren wollte, ist nicht bekannt. Bereits im vergangenen Dezember zeigte er sich für einen Videodreh ohne Käppi und sprach über eine mögliche Zukunft ohne sein Markenzeichen. Gleichzeitig meinte er damals: «Dafür bin ich noch nicht ready.» Ob er es jetzt ist?