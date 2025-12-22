Mark Forster trennt sich von Käppi und Brille

Jahrelang waren Brille und Kappe das Markenzeichen von Mark Forster. Jetzt überlegt der deutsche Popsänger, die Accessoires beiseite zu legen. Bei einem Musikvideo-Dreh gibts erste Bilder von ihm «oben ohne».

Forster plant eine Konzerttour für 2026, möglicherweise ohne Käppi

Fynn Müller People-Redaktor

Mark Forster (42) ohne sein legendäres Käppi und die ikonische Brille? Für viele Fans kaum vorstellbar. Bei einem Musikvideo-Dreh in Japan zeigte sich der deutsche Popsänger genau so. «Oben ohne» präsentierte er seine graue Haarpracht auf Instagram.

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten. Von «Krass, wie anders du einfach aussiehst» über «Lass die Kappe lieber ganz weg» bis «Wow, was ein gut aussehender Mann» ist alles dabei. Im Kölner Treff bestätigte Forster, dass es offensichtlich keine einmalige Sache gewesen sei.

Schon länger wolle sich Forster von seinem langjährigen Markenzeichen verabschieden. «Ja, wir haben uns getrennt. Vielleicht habe ich den Style ein bisschen zu lange gerockt. Ich hatte so ein Gefühl, dass genau diese Kappe und genau dieser Stil so ein bisschen mein Udo-Lindenberg-Hut ist. Ich glaube aber, das war ein Trugschluss.», scherzte Forster über seine früheren Kappen mit breitem Schirm.

Ganz ohne geht noch nicht

Der «Oben-ohne-Hype», wie Forster es nennt, kam für ihn unerwartet. Das Foto entstand bei Dreharbeiten zu seinem neuen Musikvideo «Rettest du mich» in Japan. Forster, der mit Sängerin Lena Meyer-Landrut (34) verheiratet ist und einen vierjährigen Sohn hat, reflektierte über seinen langjährigen Style: «Im echten Leben habe ich coole Sachen getragen. Da dachte ich, das ist eigentlich blöd.»

Trotz der positiven Resonanz zögert Forster noch, die Kappe komplett abzulegen. «Dafür bin ich noch nicht ready», gestand er im Interview. Ob er bei seiner bevorstehenden Konzerttour 2026 ohne Käppi auf der Bühne stehen wird, bleibt abzuwarten.