Das macht Annika aus «Pippi Langstrumpf» heute

Millionen liebten die brave Annika. Doch für sie war der frühe «Pippi Langstrumpf»-Ruhm kein Segen, sondern ein steiniger Weg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Persson, bekannt als Annika aus «Pippi Langstrumpf», lebt heute zurückgezogen in Palma

Nach nur einer Gage kämpft sie mit finanziellen Problemen und Arthrose

2019 sammelten Fans über 20'000 Franken für das Schauspieler-Trio

Remo Bernet, GlücksPost

Sie war das wohlerzogene Mädchen mit dem hellen Pagenkopf, den sauberen Kleidern und dem stets etwas vorsichtigen, aber herzlichen Lächeln. Maria Persson (67) verkörperte die Rolle der Annika Settergren in den «Pippi Langstrumpf»-Verfilmungen so authentisch, dass sie für Generationen von Kindern zur wichtigsten Vorbildfigur wurde. Während Pippi mit ihren roten Zöpfen für das bunte Chaos zuständig war, lieferte Annika die vernünftigen, leisen Töne. Gemeinsam mit Inger Nilsson (Pippi, 67) und Pär Sundberg (Tommy, 68) bildete sie das Trio, das bis heute weltweit Kultstatus geniesst.

Doch der Zauber der Villa Kunterbunt verflog, sobald die Kameras aus waren: Trotz dem immensen Welterfolg der Astrid-Lindgren-Klassiker blieb der finanzielle Segen für die Kinder aus. Sie erhielten damals lediglich eine einmalige Gage, die heute kaum der Rede wert wäre. «Wir wurden nicht reich», erzählte die Schwedin später.

Rollenangebot blieben aus

Nach ihrer Schauspielausbildung hoffte Maria Persson auf eine grosse Karriere. Regisseure sahen in ihr indes stets nur die kleine Annika, was sie als junge, ambitionierte Frau zutiefst kränkte. Da die Rollenangebote ausblieben und sie sich in der schwedischen Heimat oft beobachtet fühlte, zog sie 1980 die Reissleine: Sie wanderte nach Mallorca aus, um in der Hafenstadt Palma ein neues Leben zu beginnen.

Maria Persson führte dort mit ihrem damaligen Partner eine Bar und arbeitete später in der Pflege. Ihr ganzer Stolz ist Sohn Oscar (32), der heute ihr wichtigster emotionaler Halt ist.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Gesundheitliche Probleme

Gesundheitlich kämpft Maria Persson mit schwerer Arthrose im Knie und musste deshalb schon Jahre vor dem Pensionsalter den Job notgedrungen aufgeben, weil die Schmerzen zu stark waren. Da ihre Rente bescheiden ausfällt, stellen die notwendigen medizinischen Behandlungen und Operationen für sie eine grosse Herausforderung dar.

Deshalb starteten 2019 zwei niederländische Fans eine Spendenaktion. Die Resonanz war überwältigend: Tausende Menschen aus ganz Europa beteiligten sich, um «ihrer» Annika Danke zu sagen. Insgesamt kamen über 20'000 Franken zusammen, die an das einstige Hauptdarsteller-Trio ausgeschüttet wurden.

Heute lebt Persson weiterhin, aber zurückgezogen in ihrer Wahlheimat Palma. Auch wenn die körperlichen Gebrechen sie einschränken, ist ihr Geist ungebrochen: Sie geniesst die Meeresbrise und das Wissen, dass sie für Millionen Menschen ein unvergesslicher Teil ihrer Kindheit geblieben ist.