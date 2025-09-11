Das Zurich Film Festival ehrt Russell Crowe für sein Lebenswerk. Crowe nimmt den Preis am 27. September persönlich entgegen. Der Neuseeländer habe zur Filmgeschichte beigetragen, findet Festivalleiter Christian Jungen.

Das Zurich Film Festival würdigt die beeindruckende Karriere des neuseeländischen Hollywoodstars Russell Crowe (61) mit dem Lifetime Achievement Award, dem Preis für sein Lebenswerk, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Der Oscar-Preisträger wird überdies herausragende Leistung in seinem neuesten Film «Nuremberg» geehrt, in dem er den Nazi-Kriegsverbrecher Hermann Göring (1893–1946) darstellt.

Crowe am 27. September persönlich im Kongresshaus anwesend sein, um das Goldene Auge entgegenzunehmen. Begleitet wird er von Regisseur James Vanderbilt (49). Im Rahmen eines öffentlichen Gesprächs wird der Crowe überdies Einblicke in seine Arbeit geben.

Eine eindrückliche Vita

Crowes Karriere erstreckt sich über vier Jahrzehnte und umfasst zahlreiche ikonische Rollen. Seinen Durchbruch feierte er als Maximus Decimus Meridius in Ridley Scotts (87) «Gladiator», wofür er 2001 mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Für seine Darstellung des Mathematikers John Nash (1928–2015) in «A Beautiful Mind» erhielt er weitere Preise, darunter einen Golden Globe und einen SAG Award.

In den folgenden Jahren festigte Crowe seinen Status als einer der vielseitigsten Schauspieler Hollywoods. Er arbeitete mit den renommiertesten Regisseur zusammen – und übernahm Hauptrollen in Filmen wie «Robin Hood» oder «Noah». In «Nuremberg» verkörpert Crowe Hermann Göring während der Nürnberger Prozesse. Der Film inszeniert ein intensives Duell zwischen Göring und dem amerikanischen Psychiater Douglas Kelly (1912–1958), gespielt von Rami Malek (44).

«Ein Kerl von einem Charakterdarsteller»

Christian Jungen (52), Direktor und Mitbesitzer des Zurich Film Festivals, würdigt Crowes Leistung: «Russell Crowe ist seit über 40 Jahren im Filmgeschäft und hat [...] Filmgeschichte geschrieben. Er ist ein Kerl von einem Charakterdarsteller, der mit seinem Charisma in den Bann zieht und niemanden kalt lässt». Jungen hebt besonders Crowes Darstellung in «Nuremberg» hervor: «In ‹Nuremberg› spielt er den Nazi Hermann Göring auf eine Weise, die einen das Blut in der Ader gefrieren lässt. Es ist eine seiner besten Leistungen seiner Karriere und es würde mich nicht überraschen, wenn er dafür eine weitere Oscar-Nominierung erhalten würde». Crowe habe zur Filmgeschichte beigetragen, so Jungen weiter.

Mit der Verleihung des Lifetime Achievement Awards an Russell Crowe reiht sich der Schauspieler in eine illustre Gruppe früherer Preisträger ein, zu denen Donald Sutherland (1935–2024), Paul Schrader (79), Hans Zimmer (67), John Travolta (71) und Harrison Ford (83) gehören.

Das Zurich Film Festival findet vom 25. September bis zum 5. Oktober 2025 statt.