Die Zürcher Schauspielerin Melodie Simina ist für den Deutschen Fernsehpreis als «Beste Schauspielerin» nominiert. Für ihre Rolle in der Serie «Schwarze Früchte» tritt sie gegen etablierte Stars wie Maria Furtwängler an.

Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am 10. September um 20.15 Uhr

Grosser Erfolg für die Zürcher Schauspielerin Melodie Simina (28): Für ihre Rolle der Karla in der Serie «Schwarze Früchte» ist sie für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Schauspielerin» nominiert. Für sie völlig überraschend, wie sie im Gespräch mit Blick erklärt. «Ich war so unter Schock, ich hab gar nicht gross reagiert. Ich hab einfach gedacht ‹okay, demfall ...› Aber gefreut hab ich mich natürlich schon».

Mit ihr um die Trophäe kämpft unter anderem die bekannte deutsche Schauspielerin und «Tatort»-Kommissarin Maria Furtwängler (58). «Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich in der gleichen Kategorie nominiert bin wie sie», sagt Simina mit grossen Augen. Die Nomination nennt sie überraschenderweise eine «mega schöne Herausforderung», denn sie sei zwar gut im «Gas geben, machen und tun», aber im «stolz auf mich sein, daran muss ich noch arbeiten».

«Der Mut kommt von der Neugier»

Die Serie «Schwarze Früchte» dreht sich um das Leben von schwarzen, queeren jungen Menschen in Deutschland. Dementsprechend sind die meisten Darstellerinnen und Darsteller People of Color (PoC). Etwas, was sich auch auf das Dreherlebnis von Simina auswirkte. «Es war überhaupt schön, zu sehen, dass es möglich ist, so viele PoC vor der Kamera zu haben, aber auch hinter der Kamera. Das ist etwas, was ich in meinen fünf Jahren Schauspielerfahrung noch nie gesehen habe», erklärt sie begeistert. «Es war so erfrischend und schön. Es gab ein Grundverständnis, weil wir alle die gleichen Erfahrungen hatten, die gleichen Erfahrungen sammeln», so die 28-Jährige.

Mit ihrer Rolle der «sehr zielstrebigen, sehr ambitionierten» Karla, der früh eine Karriere in der Finanzbranche gelingt, verbindet sie der Mut. «Bevor sie überlegt, was sie machen soll, hat sie es schon gemacht. Und das habe ich eben auch schon.» Damit spielt sie unter anderem auf ihren Umzug von Zürich nach Köln an, den sie vor neun Jahren zu Gunsten ihrer Schauspielkarriere angetreten hat. «Der Mut kommt von der Neugier, vom ‹was passiert denn, wenn?›, vom ‹wie wäre es denn?›».

Der grosse Traum ist etwas in den Hintergrund gerückt

Ihr Mut wird mit einer Deutscher-Fernsehpreis-Nomination belohnt. Bei der Verleihung am Mittwochabend setzt sie dabei auf die Schweiz – zumindest outfitmässig. So stammt ihr Schmuck vom Zürcher Traditionshaus Meister 1881 und ihr Kleid vom St. Galler Label Akris. «Es ist einfach noch mal ein anderer Stolz, weil es einfach Schweizer Marken sind. Ich finde das extra cool, dass ich jetzt als Schweizer Girl mit Schweizer Label an die Nominierung kann. Das ist mega, mega cool!»

Und apropos Schweiz. Wie sieht es denn mit Filmprojekten hierzulande aus? «Wir sind wegen eines Kinofilmes in Besprechung. Aber mehr darf ich dazu nicht sagen». Was Melodie Simina hingegen verrät, ist, dass ihr einst so grosser Wunsch, nach Hollywood zu gehen, etwas in den Hintergrund gerückt ist – wegen der politischen Situation vor Ort. «Man kann nicht ignorieren, was gerade in den Staaten passiert. Ich wollte unbedingt dort arbeiten und drehen, die Schauspielerin in mir will noch immer an einem Hollywood-Projekt mitarbeiten. Melodie als Privatperson hingegen meint ‹wir schauen mal›».

Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2025 ist am Mittwoch, 10. September, ab 20.15 Uhr auf ZDF zu sehen.