Model Thylane Blondeau hat am Montag in Paris Ja gesagt. Doch ihre Hochzeit mit Ben Attal wurde gestört: Paparazzi filmten unbefugt im Rathaus. Sie zeigt sich auf Instagram tief verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Model Thylane Blondeau heiratete Ben Attal am Montag in Paris

Blondeau kritisiert Eindringen von Fotografen in private Hochzeitszeremonie

Paar seit 2019 zusammen, Verlobung im März während Griechenland-Urlaub

Saskia Schär Redaktorin People

Eine Hochzeit ist für viele Menschen «der schönste Tag des Lebens». Im Falle des «schönsten Mädchens der Welt», Thylane Blondeau (25), hat er allerdings einen bitteren Nachgeschmack. Das Model gab nach einer Verlobungszeit von lediglich drei Monaten ihrem Ben Attal (29) am Montag im Rathaus von Paris das Jawort.

Noch am Tag ihrer Hochzeit meldet sie sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort, das sie direkt an die Presse richtet. «Dass ihr heute vor dem Rathaus wart, hat mich überhaupt nicht gestört. Ihr habt lediglich euren Beruf ausgeübt», so Blondeau. Sie habe in all den Jahren nie ein Foto abgelehnt und immer versucht, jedem von ihnen gegenüber freundlich und respektvoll zu sein. Doch nun sei es an ihrer Hochzeit zu einer Grenzüberschreitung gekommen.

«Es hat mich zutiefst verletzt und beunruhigt, dass sich einige von euch in den Saal des Rathauses eingeschlichen und Videos von unserer Zeremonie verbreitet haben. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Fotografieren eines Ereignisses im Freien und dem Eindringen in einen Moment, der zu unserer Privatsphäre gehörte», meint Thylane Blondeau weiter. Am besagten Tag sei sie «kein Thema in den Nachrichten» gewesen, sondern «einfach nur eine Frau, die geheiratet hat».

«Auf die Ewigkeit»

Mit ihrem Neo-Ehemann ist das Model bereits seit 2019 liiert. Der Antrag des Unternehmers folgte diesen Frühling in Griechenland. Im März postete das Model eine Bilderreihe auf Instagram, in der sie überglücklich ihren dicken Verlobungsklunker in die Kamera hält. Die Bilder versah sie mit den Worten: «Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt. Auf die Ewigkeit.»

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