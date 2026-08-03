DE
FR
Abonnieren

«Das Natürlichste der Welt»
Deutsche Moderatorin stillte ihren Sohn viereinhalb Jahre lang

Moderatorin Panagiota Petridou (46) stillte ihren Sohn über vier Jahre und wird online oft dafür angefeindet. Doch sie bleibt standhaft: Stillen sei das Natürlichste der Welt.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Moderatorin Panagiota Petridou hat ihren Sohn abgestillt.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Moderatorin Panagiota Petridou stillte ihren Sohn über vier Jahre
  • Sie erhielt Kritik, blieb aber bei ihrer Entscheidung fürs Langzeitstillen
  • Sara Kulka fühlte sich durch Kritik belastet, setzte sich ein Stilllimit von drei Jahren
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Panagiota Petridou (46) ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner hat sie einen im Februar 2022 geborenen Sohn. In den vergangenen Monaten habe sich gezeigt, dass er die Brust der Mutter nicht mehr brauche, wie Petridou gegenüber «Bunte» erklärt: «Das Kind hat sich jetzt – wir haben vier Jahre, vier Monate gestillt – abgestillt.» Sie habe von Anfang an gesagt, «wir hören auf, wenn das Kind so weit ist, und ich habs durchgezogen».

Für Petridou ist Stillen «das Natürlichste der Welt, deswegen würde ich es immer wieder so machen». Damit es allerdings so «wunderbar» klappe wie bei ihr, brauche es «guten Background zu Hause». Doch es braucht nicht nur Unterstützung aus dem Umfeld, sondern auch ein ziemlich dickes Fell.

Mehr zum Thema Stillen
«Ich würde gerne abstillen, aber der Kleine ist ein Gourmet»
Intime Einblicke von Kambundji
«Ich würde gerne abstillen, aber der Kleine ist ein Gourmet»
Schweizer Babys werden länger gestillt als früher
Ernährung
Babys essen weniger Zucker als früher
Was du jetzt über den Babymilch-Skandal wissen musst
Giftstoffe auch in der Schweiz
Was du jetzt über den Babymilch-Skandal wissen musst
«Lasst den Gummi weg, macht Kinder!»
Mit Video
Baschi macht Baby-Appell
«Lasst den Gummi weg!»

Für ihr Langzeitstillen wird die Moderatorin in den sozialen Medien immer wieder angegriffen. Die Kritik lässt Petridou an sich abprallen. Sie betonte bereits mehrfach, dass sie hinter ihrer Entscheidung stehe und sich von negativen Kommentaren nicht beirren lasse.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

«Mir fehlt die Kraft»

Anders sah das bei der einstigen «GNTM»-Kandidatin Sara Kulka (36) aus. Sie hat sich für ihre beiden Mädchen ein Stilllimit von bis drei Jahre gesetzt und dafür heftig Kritik einstecken müssen. Im November 2019 teilte sie ein letztes Foto beim Stillen mit der Öffentlichkeit und meinte dazu, «irgendwann ist auch mein Mut aufgebraucht».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

«Mir fehlt die Kraft, die Kraft mich immer wieder zu erklären, die Kraft, mich Anfeindungen zu stellen.» Noch nie in ihrem Leben sei sie für etwas derart stark kritisiert worden «wie fürs Langzeitstillen». Wie lange sie ihr Mädchen wirklich gestillt hat, «bleibt unser kleines Geheimnis», meinte sie in einem Post von vergangenem Sommer. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen