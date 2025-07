Die Influencer Christian Wolf und Romina Palm wohnen jetzt auf Zypern. Natürlich nicht in einer Mietwohnung, sondern in einem eigenen Haus. Oder eher Palast. Das Motto dabei: Klotzen statt kleckern.

Darum gehts Influencer-Paar Wolf und Palm ziehen mit Tochter nach Zypern um

Luxuriöse Villa mit Pool, Meerblick und zusätzlicher Gästewohnung

Familie verbringt Wintermonate weiterhin in Kapstadt

Trautes Heim, Glück allein bei Christian Wolf (30) und Romina Palm (26). Das Paar ist mit seiner knapp zwei Monate alten Tochter Hazel ausgewandert. Das neue Heim steht aber nicht etwa in Dubai. Obwohl die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten viele Influencer anlockt, hat sich Wolf für die Mittelmeerinsel Zypern entschieden – übrigens auch ein Steuerparadies.

Drei Zimmer, Küche Bad? Fehlanzeige. Beim Fitnessinfluencer und der «Germany’s next Topmodel»-Viertplatzierten von 2021 wird geklotzt, nicht gekleckert.

Eltern hielten das Haus für ein Hotel

Wie gross das gerade erst fertiggestellte Haus tatsächlich ist, wird direkt bei der Ankunft deutlich. «Meine Eltern dachten erst, das wäre das Hotel», erzählt Palm in ihren Stories. Und schwärmt: «Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Das ist einfach so heftig.»

Die Villa verfügt unter anderem über eine geräumige Veranda inklusive Pool, mit einer wunderschönen Aussicht auf das Meer. «Ich bin so unglaublich dankbar, denn dieses Gefühl hier am Morgen ist so schön», sagt der Unternehmer, während er in einem Video den Sonnenaufgang zeigt. Auf der Dachterrasse befindet sich zudem ein Whirlpool, raumhohe Fenster belichten das Innere, der grosse Esstisch bietet Platz für mehr als zehn Personen. Und sogar eine Geheimtür hat Wolf in der Stube einbauen lassen: Dahinter versteckt sich ein Gäste-WC.

Den Winter verbringt die Familie woanders

Drei Jahre hat der Bau gedauert. Wirklich geplant war der Einzug mit seiner Verlobten also nicht – die beiden sind erst seit Ende 2023 zusammen. Jetzt wird die Villa aber zum Familiennest, es gibt sogar eine zusätzliche Wohnung, damit Freunde und Familie sie jederzeit besuchen können. Palms Eltern sind extra mitgeflogen, um sie in der Anfangszeit mit ihrer Tochter zu unterstützen.

Dass die Wahl ihrer neuen Heimat auf Zypern fiel, ist kein Zufall. Wolf lebt bereits seit mehreren Jahren phasenweise auf der Insel. Wann immer seine Verlobte Zypern besuchte, habe sie sich dort pudelwohl gefühlt. Während der Schwangerschaft habe sich dann der Wunsch nach einem gemeinsamen Zuhause verfestigt, wie Palm einst auf Instagram erzählt: «Ich war immer sehr ‹offen›, was meinen Wohnort betrifft.» Die Wintermonate wird die kleine Familie dennoch weiterhin in Kapstadt verbringen – auch hier besitzt Wolf eine palastähnliche Villa.