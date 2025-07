So hat sich Sarah Engels ihren Auftritt im ZDF-«Fernsehgarten» wohl nicht vorgestellt. Die Sängerin gab am Sonntag ein Cover von «Gimme! Gimme! Gimme!» zum Besten – einer der vielen Hits der schwedischen Kultband Abba. Im Internet wird sie jetzt dafür kritisiert.

1/5 Die deutsche Sängerin Sarah Engels war am Sonntag im ZDF-«Fernsehgarten» zu Gast. Die Show stand unter dem Motto «Girlpower». Foto: Imago

Darum gehts Sarah Engels trat am Sonntag mit einem Cover des Abba-Songs «Gimme! Gimme! Gimme!» im ZDF-«Fernsehgarten» auf und erhielt heftige Kritik

Fans kritisieren die mangelnde Originalität der Sängerin und finden, Songs der schwedischen Band Abba sollten nicht gecovert werden

Engels lässt sich von der Kritik nichts anmerken und bedankt sich mit einem Instagram-Beitrag beim «Fernsehgarten» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Gimme, gimme, gimme ein Abba-Cover im ZDF-«Fernsehgarten» – oder eben nicht. Was für die Sängerin Sarah Engels (32) wohl nach einer guten Idee klang, wird im Internet jetzt mit heftiger Kritik geahndet. Bei ihrem Auftritt in der beliebten ZDF-Show am Sonntag, die im Rahmen der laufenden Fussball-Frauen-EM unter dem Motto «Girlpower» stand, gab die Sängerin mit «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» einen der grössten Hits der schwedischen Kultband Abba zum Besten.

«Das haben Abba nicht verdient!»

Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern stösst dieser Cover-Auftritt allerdings sauer auf. «Sarah Engels verhunzt einen Abba-Song? Das grenzt an Majestätsbeleidigung», schrieb eine Person auf X. «Das haben Abba nicht verdient!», kommentierte eine weitere, während ein dritter User meinte, Abba-Cover sollten gänzlich verboten werden. Es gäbe schon haufenweise davon, den Originalen könnten sie allerdings nie das Wasser reichen.

Doch auch wegen ihrer Originalität wird die Sängerin in die Mangel genommen. «Wenn eine Sängerin nichts Neues mehr kann, werden ältere, erfolgreiche Songs gecovert!», lautet ein Kommentar. Ein anderer X-Nutzer schrieb: «Sarah Engels fällt auch nichts mehr ein, ausser Cover zu singen ...»

Solche Kommentare konterte die Sängerin, die durch die achte Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde, allerdings mit ihrem zweiten Auftritt. Gegen Ende des «Fernsehgartens» stand sie erneut auf der Bühne und sang ihren eigenen Song «Keep You Safe».

Der Auftritt fiel nicht bei allen durch

Von der Kritik lässt sich Engels nichts anmerken. Auf Instagram bedankt sie sich beim ZDF und bei der «Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel (60). «So viel Girlpower heute beim ‹Fernsehgarten›», schreibt die Sängerin. «Ein Motto, das mir einfach aus dem Herzen spricht.» Ihr nächstes Album, das am 22. August erscheint, trägt passenderweise den Titel «Strong Girls Club» – und auch ihr Cover von «Gimme! Gimme! Gimme» wird darauf vertreten sein.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Unter ihrem Instagram-Beitrag erhält die Sängerin dann doch noch Lob. «Deine beiden Auftritte waren superschön!», schreibt ein Fan. Ein anderer Kommentar lautet: «Danke für deine Girlpower auf der Bühne. Du hast gerockt!» Der Auftritt war für Engels auch eine Wiedergutmachung, denn vergangenen September musste sie ihren Auftritt im ZDF-«Fernsehgarten» sehr kurzfristig absagen. Der Grund: Ihre Tochter Solea (3) musste ins Spital.