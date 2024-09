Kurz zusammengefasst Sarah Engels' Tochter Solea musste ins Spital

Nun geht es der Zweijährigen wieder gut

Engels tritt bei «Holiday on Ice» als Sängerin auf

SpotOn Die People-Agentur

Sarah Engels (31) meldet sich nach einer sorgenvollen Zeit zurück. Ihre Tochter Solea (2) musste ins Spital, wie sie am Wochenende bekanntgab. Doch nun geht es der Zweijährigen wieder gut, berichtet die Sängerin in ihren Instagram-Stories.

«Die letzten Tage waren wirklich alles andere als schön, das gebe ich ganz offen zu. Ich glaube, jede Mama weiss, wie schlimm es ist, wenn es den eigenen Kindern - egal in welcher Form - schlecht geht», sagt Engels. Dann gibt sie offiziell Entwarnung: «Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass es ihr wieder gut geht, dass sie lacht, spielt und so positiv ist, wie sie immer ist.» Solea sei einfach ihr «kleiner Sonnenschein». Sie fühle sich nun auch wieder bereit, Stories aufzunehmen und wieder zurück zu sein, sagt Engels weiter. Was der Kleinen fehlte, sagte die 31-Jährige jedoch nicht.

Berufliche Neuigkeiten

Solea ist das zweite Kind von Sarah Engels. Es stammt aus ihrer 2021 geschlossenen Ehe mit Ex-Fussballprofi Julian Büscher (31) - der seit der Hochzeit Engels mit Nachnamen heisst. Aus ihrer ersten Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (32) stammt ihr erstes Kind, Sohn Alessio (9). Die Ehe hielt von 2013 bis 2019, die Trennung erfolgte bereits 2016.

Sarah Engels meldet sich nach einer besorgniserregenden Zeit wieder bei ihren Fans. Foto: imago/Sven Simon 1/5

Die Unpässlichkeit von Solea hatte nicht nur persönliche Auswirkungen, auch ein beruflicher Termin war betroffen. Ihren Auftritt im «ZDF-Fernsehgarten» am vergangenen Wochenende habe sie «sehr kurzfristig abgesagt», berichtete sie in den Stories. Doch «auch da waren alle sehr verständnisvoll. Und das weiss ich sehr zu schätzen», bedankt sich die Kölnerin.

Die freudige private Nachricht verknüpfte Sarah Engels auch gleich mit einer erfreulichen beruflichen News. «Gestern wurden auch sehr schöne Nachrichten verkündet, nämlich dass ich wieder dabei sein darf bei ‹Holiday on Ice›.» Diesmal sei sie allerdings nicht als Eiskunstläuferin dabei, sondern als Sängerin. Ab November wird Sarah Engels bei den Eröffnungsshows in Köln, Düsseldorf und Berlin singen.