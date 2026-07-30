Elton John hat am Mittwoch sein 36. nüchternes Jahr gefeiert. Im Glas: Schaumwein ohne Alkohol aus eigener Produktion. Über die Jahre, in denen Alkohol und Kokain sein Leben bestimmten, hat der Musiker nie ein Geheimnis gemacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Elton John feiert 36 Jahre ohne Alkohol mit alkoholfreiem Schaumwein Zero Blanc

Der Schaumwein mit 0,0 % Alkohol wurde im Januar 2026 lanciert

John nennt Kokain seinen «schlimmsten besten Freund» und erinnert an Sucht

Es gibt Jahrestage, die Elton John (79) nicht dem Zufall überlässt. Am Mittwoch meldete sich der britische Musiker auf Instagram und teilte mit, dass er seit 36 Jahren keinen Alkohol mehr trinkt. «36 Jahre nüchtern heute. Ich erhebe ein 0-Prozent-Glas auf das Leben. Dankbar für jeden einzelnen Tag», schrieb er zu einem Foto. Darauf sitzt er lächelnd in einem Aussenrestaurant, die Sonne scheint, in der Hand hält er ein Glas Schaumwein. Die Flasche daneben wird im Eiskübel gekühlt.

Dieselbe Aufnahme setzte der Sänger zusätzlich in seine Instagram-Storys, dort allerdings mit Musik. Die Wahl fiel passenderweise auf seinen Song «I'm Still Standing» aus dem Jahr 1983.

Der Schaumwein kommt aus dem eigenen Haus

Was im Glas perlt, trägt seinen Namen. Elton John Zero Blanc de Blancs heisst der Schaumwein mit 0,0 Prozent Alkohol, den der Musiker im Januar 2026 gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish (63) auf den Markt gebracht hat. Die königsblaue Flasche ziert das «E» mit seinem Signature-Stern. In der Schweiz ist das Getränk unter anderem bei Coop erhältlich, dies aktuell für 14.80 Franken anstatt 18.50 Franken.

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«Elton John Zero entstand aus einer einfachen und zugleich erlesenen Idee: eine Welt zu schaffen, in der jeder Moment des Feierns von allen geteilt werden kann», erklärte der zweifache Vater in einem Statement auf seiner offiziellen Website. Sein alkoholfreier Blanc de Blancs fange die Eleganz, die Spritzigkeit und die Freude eines klassischen Blanc de Blancs ein, «ohne Kompromisse». Es gehe ihm um die «Kunst der Inklusion», jeder solle mitanstossen können.

Kokain nannte er seinen «schlimmsten besten Freund»

Wie tief John einst in der Sucht steckte, ist längst öffentlich bekannt. Das Biopic «Rocketman» (2019) mit Taron Egerton in der Hauptrolle zeichnete jene Jahre nach, in denen Alkohol, Marihuana und vor allem Kokain sein Leben bestimmten. Die Droge bezeichnete er selbst einmal als seinen «schlimmsten besten Freund».

Im Mai 2019 sprach der Grammy-Gewinner gegenüber «Variety» schonungslos über diese Zeit. «Das Leben, das ich führte, im Starship zu fliegen, in schönen Häusern zu wohnen, links und rechts Dinge zu kaufen, das war kein normales Leben, jedenfalls nicht die Art von Leben, aus der ich komme», sagte er dem Branchenblatt mit Blick auf sein legendäres Privatflugzeug. «Ich hatte den Kontakt dazu völlig verloren. Als ich mein Leben änderte, habe ich mir geschworen, dass das nie wieder passieren würde.»

Was sein Körper in dieser Zeit mitmachte, beschrieb er im selben Gespräch. «Es gab Zeiten, da hatte ich Schmerzen in der Brust oder war drei Tage am Stück wach», so John. «Ich hatte Krämpfe und wurde auf dem Boden liegend gefunden, dann brachten sie mich zurück ins Bett, und eine halbe Stunde später habe ich dasselbe wieder gemacht. Das ist verrückt.»

Ein Jubiläum, das er jedes Jahr öffentlich begeht

Den Jahrestag seiner Nüchternheit teilt der Musiker regelmässig mit seinen Followern. Als er im Juli 2025 auf 35 Jahre zurückblicken konnte, bedankte er sich auf Instagram bei seinen Fans: «Dankbar für all die Liebe an meinem Nüchternheitsgeburtstag.» Ein Jahr davor meinte er lediglich: «Seit 34 Jahren drogen- und alkoholfrei. Mein Leben war noch nie besser.»

An seinem 32. Abstinenzgeburtstag ermunterte Betroffene dazu, es selbst einmal zu probieren. «Wenn du es tust und ehrlich zu dir selbst bist, wird sich dein Leben für immer verändern – so wie meines», schrieb er 2022 auf Instagram. Er habe mittlerweile so viel Spass, «was ich nie für möglich gehalten hätte, als ich noch ein unglücklicher Süchtiger und Trinker war.»

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