Daniel Noah verabschiedet sich von «Alles was zählt». Nach intensiven Jahren voller dramatischer Geschichten und emotionaler Momente verlässt der Schauspieler die Serie und bedankt sich bei Fans und Kollegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daniel Noah verlässt «Alles was zählt» nach Jahren intensiver Schauspielarbeit

Emotional bewegte Rollen prägten ihn, darunter Hirntumor- und Liebesgeschichten

Noah dankt Fans: «Ohne euch gäbe es das Format nicht»

Silja Anders Redaktorin People

Daniel Noah (39) verabschiedet sich von «Alles was zählt»: Nach intensiven Jahren in der beliebten RTL-Serie verlässt der Schauspieler die Bühne. Als Jan und später Mika prägte er die Show mit dramatischen Geschichten, die von Liebesmomenten bis hin zu kriminellen Ereignissen reichten.

Im Gespräch mit RTL verrät Noah, wie sehr ihn die Vielseitigkeit seiner Rollen gefordert und geprägt hat. «Man wächst ja mit jeder Sache, die man tut», sagt er rückblickend. Besonders die emotionalen Herausforderungen seiner Figuren hätten ihn berührt. «Da wächst man halt auch dran.»

Doppelrolle für Daniel Noah

Ein Highlight seiner Zeit bei AWZ war für ihn die Bandbreite der Geschichten. «Mit Hirntumor im Kopf und du weisst, du wirst bald sterben, verliebst dich aber noch in die grosse Liebe deines Lebens – bis hin zu dem Versuch, sich aus einem gescheiterten Leben wieder eine Existenz aufzubauen. Das macht schon Spass», beschreibt er die Intensität seiner Rollen.

Nicht nur die Storys, auch das Team hinter den Kulissen wird ihm fehlen. «Ich finde, das ist hier schon sehr familiär alles», sagt Noah über die Arbeit am Set. Besonders seine Kolleginnen und Kollegen seien ihm ans Herz gewachsen.

«Es war mir eine Ehre»

Zum Abschied richtet der Schauspieler persönliche Worte an die Fans: «Es war mir eine Ehre, für euch Jan und Mika zu spielen.» Gleichzeitig bedankt er sich für die Treue der Zuschauerinnen und Zuschauer: «Ohne euch würde es das Format wahrscheinlich nicht geben.»

Mit Noahs Ausstieg endet eine prägende Ära bei «Alles was zählt». Seine emotionalen Szenen und komplexen Charaktere bleiben Fans sicherlich noch lange in Erinnerung.