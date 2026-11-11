Christian Wolf macht sich über Behinderte lustig

Influencer Christian Wolf ahmt in einem Werbeclip eine Gehbehinderung nach. Das Netz tobt. Migros und Coop haben trotzdem keine Eile, seine Produkte aus dem Regal zu nehmen.

Darum gehts Christian Wolf imitiert in einem Werbevideo eine Gehbehinderung

Er weist Kritik zurück, User im Internet und andere Influencer sind empört

Migros distanziert sich, schmeisst Wolfs Marke More Nutrition aber nicht aus Sortiment, Coop schweigt

Fynn Müller People-Redaktor

Fitness-Influencer Christian Wolf (31) steht in der Kritik. In einem Tiktok-Video wirbt der Deutsche für seine Marke More Nutrition. Dafür imitiert Wolf eine Gehbehinderung.

Das Wort «behindert» ist im Ton gepiepst und im Untertitel abgedeckt. Trotzdem: Im Netz kommt der Clip schlecht an. «Gehts noch?», fragt ein User. Ein anderer Nutzer schreibt: «Ableismus ist wirklich einer zu viel.» Zur Erklärung: Der Begriff Ableismus bezeichnet die Diskriminierung und Abwertung von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Auch Kolleginnen aus der Branche gehen auf Distanz. Influencerin Laura Fiamma (33) kommentiert: «Ich dachte wirklich, es geht nicht schlimmer mit diesem Typen, aber das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für alle Menschen mit einer Behinderung.» Andere Branchenkollegen werfen ihm vor, wirklich alles für Reichweite zu machen.

Und Wolf selbst? Der reagiert in einem eigenen Video auf die Vorwürfe. Er habe niemandem zu nahe treten wollen, deshalb habe er das Wort «behindert» zensiert. Sein Fazit: «Ich persönlich finde das einfach lustig.» Er setze sich sogar für das Thema ein. So habe ihn ein Junge ohne Hände gebeten, mit ihm ein Produkt zu entwickeln, mit dem sich Proteindosen leichter öffnen lassen. Auf eine Anfrage von Blick hat Wolf bisher nicht reagiert.

Was sagen Coop und Migros?

Brisant ist der Fall auch für den Detailhandel. Wolfs Produkte stehen unter anderem in den Regalen von Coop und Migros. Blick wollte von den Detailhandelsriesen wissen, ob jetzt reagiert wird oder die Produkte von More Nutrition im Sortiment bleiben.

Die Migros distanziert sich klar vom Inhalt: «Die Migros lehnt diskriminierende oder respektlose Darstellungen von Menschen mit Behinderungen ab und distanziert sich klar davon.» Der Clip sei weder von der Migros initiiert noch mit ihr produziert worden. Ein Geschäftsverhältnis mit Wolf bestehe nicht, nur mit dem Lieferanten von More Nutrition. Dieser habe der Migros mitgeteilt, dass Wolf eigenverantwortlich handle und weder Mitarbeiter noch offizieller Sprecher der Marke sei.

Ein Rauswurf ist trotzdem kein Thema. «Die Marke More weist weiterhin eine hohe Nachfrage auf. Aus heutiger Sicht sehen wir deshalb keinen Anlass für eine Auslistung aufgrund der Person Christian Wolf.»

Coop gibt sich zugeknöpfter. Man überprüfe das Angebot regelmässig und passe es bei Bedarf an, heisst es. Zu konkreten Entscheiden sagt der Grossverteiler nichts: «Weiter äussern wir uns grundsätzlich nicht zu Sortimentsentscheiden oder Gesprächen mit Lieferanten.»

Wolfs Marke ruft Konsumentenschützer auf den Plan

Die Marke More Nutrition beschäftigte zuletzt auch den Schweizer Konsumentenschutz, wie Blick vergangenen Woche berichtete. Die Organisation kritisiert nicht nur die überrissenen Preise und die künstliche Verknappung, sondern auch umstrittene Zutaten in den Produkten.