Deutsche Star-Influencerin wird in Graubünden geblitzt

Die deutsche Influencerin Emma Svenningson ist mit ihren Mitternachts-Snacks-Videos berühmt geworden. In ihrem neuesten Clip berichtet sie von einem Malheur in der Schweiz: Sie ist zu schnell gefahren. Die Busse darf Mama bezahlen.

1/5 Emma Svenningson war in Graubünden zu schnell unterwegs. Foto: Facebook/Emma svenningson

Darum gehts Deutsche Influencerin Emma Svenningson teilt Mitternachtssnacks und wird in Graubünden geblitzt

Svenningson erhält Busse für Geschwindigkeitsüberschreitung in der Schweiz, Mutter übernimmt Kosten

105 Euro Strafe für 8 km/h zu schnell, andere Stars zahlten höhere Bussen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Wer kennt es nicht? Man kommt spät in der Nacht aus dem Ausgang nach Hause, hat noch Hunger und plündert den Kühlschrank. Du wirst kreativ und kombinierst plötzlich Lebensmittel, die eigentlich gar nicht zusammenpassen sollten.

Genau das ist das Geheimrezept von Emma Svenningson (23) auf Tiktok und Instagram. Die deutsche Influencerin präsentiert ihren knapp 700'000 Followern dort verschiedenste Mitternachtssnacks – und flüstert dabei ganz leise.

In ihrem neusten Video geht es für einmal nicht ums Essen. Svenningson erzählt, dass sie zum ersten Mal geblitzt wurde. «Ratet mal, wo?», fragt sie ihre Fans, bevor sie verrät: «In der Schweiz! In Graubünden, genauer gesagt.»

So teuer ist die Busse

Weil die Studentin aus München noch zu Hause wohnt, rennt sie direkt zu ihrer Mutter. Die klärt ihre Tochter auf: «Du bist 8 km/h zu schnell gefahren.» 80 seien erlaubt gewesen, auf dem Tacho stand 93. Mit Abzügen also eine Überschreitung von 8 km/h.

Dann beginnt in der Familie das Ratespiel. «Ich sage 120 Euro», so die Mama. Damit liegt sie gar nicht so falsch. «105 Euro kostet es», klärt Svenningson auf und fügt enttäuscht an: «Und es ist nicht mal ein heisses Blitzerfoto dabei.» Immerhin: Die Busse übernimmt ihre Mutter.

Emma Svenningson ist nicht der einzige Star, der in der Schweiz geblitzt wurde. Zuletzt berichtete unter anderem Davina Geiss (22) von einer teuren Busse in der Schweiz. Die Millionärstochter musste damals 740 Franken bezahlen. Auch Society-Lady Irina Beller (53) blieb den Schweizer Blitzern nicht verschont. Sie fuhr auf der A3 mit 43 km/h zu schnell durch eine Baustelle.



