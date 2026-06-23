Simon Cowell (66) lebt seit 2018 ohne Handy und geniesst die Freiheit. Auch Stars wie Ed Sheeran oder Dolly Parton verzichten bewusst auf Smartphones – sie wollen sich nicht länger von ständigen Benachrichtigungen stören lassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simon Cowell lebt seit 2018 ohne Handy und fühlt sich glücklicher

Sein Sohn Eric (12) hat nur ein eingeschränktes Mobiltelefon

Auch Stars wie Ed Sheeran oder Dolly Parton verzichten auf Smartphones

Saskia Schär Redaktorin People

Der erste Griff am Morgen geht zum Handy – schliesslich fungiert dieses oft auch als Wecker. Und wenn man es schon mal in der Hand hat, kann man auch gleich die Nachrichten und Social-Media-Kanäle checken. All das, noch bevor man einen Fuss auf den Boden gesetzt hat. Für viele ist das längst Alltag – ein kompletter Verzicht aufs Handy dagegen unvorstellbar. Genau das macht jedoch der britische Musikproduzent Simon Cowell (66) seit acht Jahren, wie seine Frau Lauren Silverman (49) im britischen Frühstücksfernsehen «This Morning» erklärt.

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«Der Unterschied, den das in einer positiven Weise für ihn gemacht hat, ist aussergewöhnlich», so die Unternehmerin. Besonders positiv sei dabei, dass durch das Wegfallen der ständigen Benachrichtigungen ihr Gatte nicht mehr ständig in den Sog des Handys gezogen werde. Auch in Bezug auf die Handynutzung des Sohnes Eric (12) fährt das Paar eine klare Linie. So besitze er zwar ein Mobiltelefon, dieses verfüge aber nur über eingeschränkte Funktionen. «Es ist komplett gesperrt, er kann schreiben und Whatsapp nutzen, aber das wars.» Social Media? Fehlanzeige!

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Cowell selbst hat sich bereits 2024 im Podcast «The Diary of a CEO» von Steven Bartlett (33) zum Thema Handy geäussert und dabei seine Abneigung klargemacht. «Ich hasse sie so sehr. Ich finde sie langweilig.» Als er einige Monate lang nicht am Handy war, habe er realisiert, dass er in dieser Zeit glücklicher gewesen sei. «Für das, was ich tue, hilft es seltsamerweise irgendwie, weil man von den wichtigen Dingen im Leben erfährt. Man erfährt nicht von den unwichtigen Dingen. Und das ist wohl der beste Weg, die Vorteile zu beschreiben», so Cowell weiter. Sollte etwas wirklich Ernstes passieren, erfahre er es dennoch innert Sekunden.

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Diese Promis verzichten bewusst auf das Handy

Simon Cowell ist nicht der einzige Star, der auf den kleinen Zeitfresser verzichtet. Auch sein Landsmann Ed Sheeran (35) geht seit elf Jahren ohne Handy durchs Leben. Die ständigen Nachrichten hätten ihn nie im Moment leben lassen, immer sei er wieder unterbrochen worden. Daher ist er mittlerweile nur noch via Mail erreichbar, das er einmal wöchentlich auf dem iPad checke.

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Auch Elton John (79) setzt auf iPad anstatt iPhone oder Konsorten. Sein Leben sei deutlich entspannter, seit er nicht mehr ständig telefonisch erreichbar sei, erklärte der «Rocketman»-Interpret einst. Berufskollegin Dolly Parton (80) will ebenfalls nichts vom Telefon in der Hosentasche wissen. Weshalb genau, erklärte sie einst in der «The Drew Barrymore Show»: «Ich möchte nicht mit jedem reden, der mit mir reden will. Ich schreibe keine Nachrichten, weil ich nicht antworten möchte.» Sie sei ein «Low-Tech-Mädchen in einer High-Tech-Welt» und nutzt noch heute am liebsten ihren Fax. «Ich habe einfach keine Zeit, den ganzen Tag nur mit dem Gesicht im Handy zu sitzen.»

https://www.youtube.com/watch?v=6ZUJZ-H4AQ0



