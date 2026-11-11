Ein Spendenaufruf brachte Ex-Kinderstar Brandon Hall zurück in die Schlagzeilen. Nun offenbart er, was ihn 2020 zu seinem Armutsgelübde und zum Rückzug aus Hollywood bewegte.

Darum gehts Brandon Hall bat online um 2000 Dollar und erhielt über 29'000 Dollar

Nach einer Festnahme wegen Chemikalienkonsums legte er ein Armutsgelübde ab

Heute lebt Hall mit Frau und fünf Kindern streng christlich in einem Wohnwagen in Arkansas

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Brandon «Bug» Hall (41), bekannt aus «Die kleinen Superstrolche», sorgte mit einem Spendenaufruf, in dem er um 2000 US-Dollar für sich und seine Familie bat, jüngst für Schlagzeilen. 2020 kehrte der ehemalige Kinderstar der Schauspielerei den Rücken, legte ein Armutsgelübde ab und spendete im Zuge dessen den Grossteil seines Vermögens und Besitztums.

Heute lebt er mit seiner Frau und den fünf gemeinsamen Kindern streng christlich und grösstenteils autark in einem Wohnwagen im US-Bundesstaat Arkansas. Gegenüber Page Six offenbarte Hall nun den wahren Grund für seine radikale Lebenswende.

Was Druckluftsprays damit zu tun haben

Der Entschluss zum Gelübde fiel nach einer Festnahme im Juni 2020. Ein anonymer Anrufer meldete damals der Polizei, Hall inhaliere Chemikalien neben einem Hotelmüllcontainer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Schauspieler in seinem Zimmer – umgeben von Druckgasdosen. Hall wurde wegen des illegalen Besitzes und Konsums flüchtiger Chemikalien vorübergehend festgenommen, die Anklage wurde später fallen gelassen.

«Das war am Vatertag. Meine Familie war nicht in der Stadt. Und ich war zu diesem Zeitpunkt seit 12 Jahren clean, mit einem einzigen Rückfall dazwischen», erklärt Hall gegenüber dem US-Medium Page Six. Tags zuvor hatte er ein Projekt an Netflix verkauft und sich das als Ausrede zurechtgelegt. «Das ist irgendwie eine seltsame Denkweise bei einem Süchtigen: ‹Okay, ich habe meine Pflichten erfüllt. Meine Familie ist nicht in der Stadt.› Und so dachte das Gehirn des Süchtigen: ‹Jetzt ist deine Chance.›»

Zu diesem Zeitpunkt habe er noch immer Selbstmitleid empfunden und «hegte immer noch Groll gegen all die Dinge, die einen Süchtigen dazu treiben, das zu tun, was ein Süchtiger tut». Rückblickend bezeichnet er sich als «Albtraum» für seine Ehefrau und seine Eltern.

Tiefe Scham als Wendepunkt

Nach dem ersten Rückfall habe er seinen Lebensstil kaum angepasst. Doch als nach dem zweiten Vorfall 2020 sein Polizeifoto durch die Medien ging, sei das «seelenzerstörend» gewesen. Er könne kaum in Worte fassen, «wie gross diese Scham» war. Sechs Monate lang sei er daraufhin ein «fauler Penner» gewesen und habe nichts zustande gebracht: «Da traf mich das Gelübde der Armut.» Inspiriert von Biografien christlicher Heiliger und deren radikaler Entsagung habe er nach einem Neuanfang gesucht und sich gefragt, ob es «eine Version davon im Eheleben» gebe, «die mich auf Kurs halten könnte.»

Die aktuelle Kontroverse

Inzwischen bezeichnet sich Hall selbst als «radikalen katholischen Extremisten». Schon 2024 löste er heftige Empörung aus, als er seinen neugeborenen Sohn als seinen alleinigen «Erben» betitelte und seine vier Töchter als «Geschirrspülerinnen» bezeichnete.

Auch sein jüngster Spendenaufruf sorgt für Kritik. Statt der anvisierten 2000 Dollar kamen über 29'000 Dollar zusammen, also rund 24'000 Franken, und entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung wollte Hall die gesamte Summe behalten. «Es ist Gottes Wille», rechtfertigt er die Entscheidung.