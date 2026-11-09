Einstiger Kinderstar bittet nach Armutsgelübde um Spenden

Der frühere Kinderstar Brandon «Bug» Hall lebt nach einem Armutsgelübde mit seiner Familie in einem Wohnwagen in Arkansas. Kurz vor der Geburt des sechsten Kindes bittet er um Spenden – und erhält deutlich mehr als erhofft.

Darum gehts Brandon «Bug» Hall wurde 1994 mit «Die kleinen Superstrolche» in den USA bekannt

Seit 2020 lebt Hall mit Frau und fünf Kindern im US-Staat Arkansas im Wohnwagen

Wegen Materialkosten und sechstem Baby bat Hall um Spenden, über 20'000 Dollar kamen zusammen

Saskia Schär Redaktorin People

Brandon «Bug» Hall (41) feierte 1994 als Neunjähriger in «Die kleinen Superstrolche» seinen grossen Durchbruch in den USA. In den Folgejahren war er in Filmen wie «Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft», «American Pie präsentiert: Das Buch der Liebe» sowie TV-Serien wie «CSI: Miami» und «Criminal Minds» zu sehen.

2020 kehrte er seiner bis dahin andauernden Schauspielkarriere für ein gottesfürchtiges Leben den Rücken: Er legte ein Armutsgelübde ab und verschenkte seine Ersparnisse sowie den Grossteil seines Besitzes. Mit seiner Frau und den fünf Kindern lebt er mittlerweile in einem Wohnwagen im US-Bundesstaat Arkansas. Und genau von da aus hat er nun einen Spendenaufruf lanciert. Das wollte er eigentlich nie tun, denn es sei ja schliesslich seine eigene Entscheidung gewesen, alles zurückzulassen, doch nun bleibe ihm «keine andere Wahl».

Vorbereitungen für ein autarkes Leben

Sie hätten es in Rekordzeit auf ihr neues Grundstück geschafft – auf dem sie künftig autark leben wollen –, «aber mir fehlen noch ein paar Materialien, damit alles richtig funktioniert, und ich bin mit den wenigen Rechnungen, die wir haben (Telefon, Propangas für das Wohnmobil und eine unerwartete Gebühr für den Stromanschluss), ein wenig in Verzug geraten», schreibt er auf Gofundme.

Überglücklich seien sie an diesem Ort und würden es sehr geniessen, sich nur mit dem Nötigsten zu begnügen. «Aber Baby Nummer sechs kommt in weniger als einem Monat zur Welt, und ich brauche wirklich Hilfe, um die letzten paar Dinge vorher noch unter Dach und Fach zu bringen.» Er hoffe nun, dass er das alles in den nächsten zwei Wochen erledigen könne, sodass er bis zur Geburt des Kindes noch kurzzeitig einer bezahlten Arbeit nachgehen könne.

Die angepeilten 2000 Dollar wurden innert kürzester Zeit übertroffen, Stand Montagnachmittag belief sich der Betrag auf über 26'000 Dollar. Das entspricht rund 22'000 Franken.

«Radikaler katholischer Extremist»

Der einstige Schauspieler, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt kam, erklärte im vergangenen Januar auf Youtube seine Beweggründe für die Abkehr aus dem Filmgeschäft. «Ich sah meine Karriere nicht mehr im Einklang mit meinem Glauben», meinte er damals. Es sei eine «schmerzhafte Erkenntnis» gewesen, schliesslich habe er seine Arbeit immer geliebt.

Gegenüber «Daily Mail» führte er aus, «so frei wie möglich von der Notwendigkeit eines Einkommens» leben zu wollen. «Wenn finanzielle Not entsteht, nehme ich einen Job an oder übernehme Gelegenheitsarbeiten, um diesen Bedarf zu decken.»

Heute bezeichnet sich Hall als «radikaler katholischer Extremist», was sich auch auf seinem X-Account und in den von ihm getätigten Aussagen zeigt. So geriet er 2024 im englischsprachigen Raum in die Schlagzeilen, als er seinen soeben geborenen, einzigen Sohn als seinen «Erben» und seine vier Töchter als «Geschirrspülerinnen» bezeichnete. Die Kinder werden zu Hause unterrichtet und werden wohl nie in den Genuss einer höheren Bildung kommen, da Hall die formale Bildung grösstenteils als «Unsinn» abtut.