Ex-Kinderstar Brandon Hall verweigert Spenden-Rückzahlung

Brandon «Bug» Hall, bekannt aus «Little Rascals», sammelte über 29'000 Dollar per «Gofundme» – obwohl er nur 2000 Dollar benötigte. Den Überschuss will er nicht zurückgeben und bezeichnet es als «Gottes Plan».

Darum gehts Brandon «Bug» Hall bat für die Familie per Gofundme um 2000 Dollar, erhielt über 29'000 Dollar

Hall versprach ein Ende bei 2000 Dollar, will die Spenden aber nun als «Gottes Geschenk» behalten

Gofundme fand keinen Betrug und zahlt trotz Kritik wegen Halls Armutsgelübde den Betrag aus

Silja Anders Redaktorin People

Der Star aus «Die kleinen Superstrolche», Brandon «Bug» Hall (41) erstellte einen Spendenaufruf, in dem er um 2000 US-Dollar für sich und seine Familie bat. Der Schauspieler lebt streng christlich und grösstenteils autark. Doch mit der Suche nach einer neuen Bleibe und dem bereits sechsten Kind unterwegs musste eine Lösung her.

Aus den anfangs gewünschten 2000 Dollar wurden plötzlich 29'000 – rund 24'000 Franken, Stand Dienstagvormittag. Sein Versprechen, den Spendenaufruf nach Erreichen des Ziels von 2000 Dollar einzustellen, löste der ehemalige Schauspieler nicht ein. Stattdessen will er die 29'000 Dollar behalten. «Es ist Gottes Wille», argumentiert Hall. «Gottes Wille ist immer etwas, das mich verwirrt», gibt er zu und möchte dieses göttliche Geschenk nun behalten.

«Geschenk Gottes»

Die Spendenaktion nahm zwischendurch eine ungewöhnliche Wendung. Da Hall ein Armutsgelübde abgelegt hatte, meldeten Kritiker seinen Aufruf bei der Plattform «Gofundme» und verlangten einen Kampagnenstopp. Hall sass vorerst auf dem Trockenen und bekam nicht einmal die von ihm gewünschten 2000 Dollar. «Gofundme» prüfte die Situation jedoch und konnte keinen Betrug oder Verstoss gegen ihre Richtlinien feststellen. Das bedeutet, dass Brandon Hall nun den gesamten Betrag von 29'000 Dollar ausgezahlt bekommt.

«Ich habe allen gesagt, dass ich die Kampagne beende, sobald die 2000 Dollar erreicht sind», so Hall gegenüber «Pagesix». Durch die Untersuchung der Plattform konnte er die Kampagne jedoch nicht stoppen und erhält nun 27'000 Dollar mehr als eigentlich erhofft. Die Kritik an seinem Verhalten kann er nicht nachvollziehen. «Ich habe nie in Betracht gezogen, was passieren würde, wenn es Überschüsse gäbe», doch mit diesem «Geschenk Gottes» wolle er jetzt für sein Land Vieh, landwirtschaftliche Geräte und Baumaterialien anschaffen, um seine selbstversorgende Lebensweise auszuweiten. Zudem wolle er ein Haus bauen, um das Leben im Camper zu beenden.

«Zweck der Ehe ist die Erziehung von Kindern»

«Ich bin es gewohnt, das zu tun, was ich für das Richtige halte, unabhängig davon, ob es mir von Vorteil ist», so der einstige Kinderstar, für den die Summe definitiv keinen Nachteil darstellt. Das Geld soll der Situation der Familie ausserdem helfen, sobald das sechste Kind auf der Welt ist, damit Brandon Halls Frau sich erholen kann und er sich währenddessen um den Haushalt und die anderen Kinder kümmert. Die Entscheidung von ihm und seiner Frau, ein sechstes Kind zu bekommen, wurde von Kritikern häufig infrage gestellt. Er hält jedoch mit seinem Glauben dagegen. «Ich glaube, dass der Zweck der Ehe die Erziehung von Kindern ist», sagt er.