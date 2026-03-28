Beim Nati-Kracher gegen Deutschland konnten sich TV-Zuschauer wahlweise für Stefan Raab als Kommentator entscheiden. Wirklich gut kommt der Entertainer beim Fussball-Publikum nicht weg.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Raab und Bully Herbig kommentierten das Spiel Schweiz-Deutschland am Freitag

Raabs Witze und Nebensächlichkeiten stiessen bei vielen Zuschauern auf Kritik

Spiel endete 3:4 für Deutschland, trotz gemischter Meinungen zu Kommentatoren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Fussball-Analyse? Fehlanzeige! Wer den Testkick der Schweizer Nati gegen Deutschland (3:4) am Freitagabend auf RTL+ verfolgte, musste sich stattdessen die Sprüche von Stefan Raab (59) anhören. Für einmal wurde der Entertainer – gemeinsam mit Schauspieler und Komiker Michael Bully Herbig (57) – als Fussballkommentator eingesetzt.

Ein Blick ins Netz zeigt: Wirklich gut kommen Raab und Bully nicht weg. Statt das Spielgeschehen zu kommentieren, konzentrierte sich Raab lieber auf Nebensächlichkeiten. «Welcher Spieler spuckt da gerade auf den Rasen?», fragte er sich. Hier und da platzierte er auch mal einen Gag.

Raab macht sich über Spieler lustig

Wie den hier zum Beispiel. «Weisst du, was ich schade finde? Dass der Schade auf der Bank sitzt.» Für Bully zu vorhersehbar. Zu Oliver Baumann (35) und dessen Verein Hoffenheim meinte Raab: «Baumann ist aufgeregt, vor mehr als 15 Zuschauern zu spielen. Weil in Hoffenheim ist ja nichts los.»

Auch vor dem besten Mann des Spiels, Liverpool-Star Florian Wirtz (22), machte Raab nicht Halt. «Wenn der nicht Fussball spielen könnte, wäre er ein Kandidat fürs Sommerhaus der Stars», lästert der Entertainer über den deutschen Kreativspieler.

Kritik im Netz

Ein Blick auf die Plattform X zeigt: Bei den Fussballfans fällt das Kommentatoren-Duo durch. «Ich muss sagen, ich mag Stefan Raab an sich echt, aber heute ist er absolut bodenlos unlustig», schreibt ein User. Ein weiterer Nutzer geht noch weiter: «Ich würde mir lieber Nägelkratzen auf einer Tafel anhören als Bully Herbig und Stefan Raab beim Fussball.»

Fairerweise fallen nicht alle Reaktionen negativ aus. Einige Zuschauer scheinen das Experiment zu schätzen und betonen den Unterhaltungswert. So schreibt ein Fan: «Das Spiel mit Raab und Bully als Kommentatoren zu schauen, ist mal was anderes und teilweise ganz amüsant.» Ein anderer lobt: «Ohne Raab und Bully hätte ich schon lange umgeschaltet. Grossartig.»