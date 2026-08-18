Millionärstochter Shania Geiss entflieht dem Jetset-Leben und geniesst die Ruhe in den Walliser Bergen. Auf Instagram teilt sie Eindrücke von Wanderungen, Alphütten und Natur – zur Begeisterung ihrer Fans und Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shania Geiss (22) geniesst Ferien in den Schweizer Bergen statt Luxusleben

Instagram-Posts zeigen sie auf der Bisse du Ro und mit Kühen

Follower begeistert: «Steht dir gut», Opa lobt Naturverbundenheit

Saskia Schär Redaktorin People

Die Millionärstöchter Davina (23) und Shania Geiss (22) sind – ganz wie ihre Eltern Carmen (61) und Robert (62) – für ihren luxuriösen Lebensstil bekannt. Sie pendeln zwischen den internationalen Hotspots der High Society, fliegen Privatjet, entspannen auf der Yacht und feiern im Sommer regelmässig in den bekanntesten und teuersten Beach Clubs an der französischen Riviera.

Von dieser Welt hat sich Shania Geiss nun eine kleine Auszeit genommen und sich in die Schweizer Berge verabschiedet, wie sie bereits vor einer Woche auf Instagram zeigte. Nun schwelgt sie offenbar bereits in Erinnerungen an ihre Ferien im Wallis und postet ein Reel, in dem sie zeigt, auf welchen Pfaden sie dabei gewandelt ist. So schreitet sie unter anderem entlang der Bisse du Ro, posiert auf der gleichnamigen Passarelle, macht einen Abstecher in ein Alphüttli – Plättli inklusive – und scheut auch vor der Begegnung mit Kühen nicht zurück.

Die Follower sind dabei von Geiss und der Natur gleichermassen begeistert. Kommentare wie «Shania Geiss strahlt mit den Bergen um die Wette», «Ach du bist das. Das ist ja mal ungewohnt toll!», «Bist irgendwie doch ein sehr sympathisches Mädchen» oder «Toll, dich einfach mal so pur in der Natur zu sehen und nicht aufgestylt für Posen und Clubs, steht dir gut» sind zu lesen.

«Augenscheinlich tut er ihr ja gut»

Doch nicht nur ihre Community zeigt sich begeistert, sondern auch ihre Familie. So kommentiert ihr Opa Reinhold, Roberts Vater, Folgendes: «Ich freue mich, dass du dich in der Natur so wohlfühlst.» Schwester Davina zeigt sich bei einem anderen Wallis-Post tief beeindruckt, kommentiert mit einem «Wowww!».

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Mit wem sich Shania Geiss im Wallis entspannt hat, ist nicht bekannt, da auf den Posts auch nie jemand anderes als sie zu sehen ist. Geht es nach den Internet-Usern, ist klar, mit wem sie in Crans-Montana nächtigte: «... mit Freund, super». Und der hat gemäss ihren Followern einen positiven Einfluss auf die Millionärstochter. «Augenscheinlich tut er ihr ja gut», so ein weiterer Kommentar. Zu möglichen Partnerschaften hat sich bisher keine der Geiss-Töchter geäussert, behalten sich somit ein bisschen Privatsphäre bei.