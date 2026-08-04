Schock für Fiona Erdmann: Nach einem Diebstahl in Rom brach die Influencerin ihren Urlaub ab. Unbekannte stehlen aus ihrem Mietwagen das gesamte Gepäck. Statt nach Deutschland ging es zurück nach Dubai.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fiona Erdmanns Mietauto in Rom ausgeraubt, wertvolle Erinnerungsstücke gestohlen

Polizei verweigerte Hilfe, Familie unter Zeitdruck für Weiterreise

21 weitere Autos am selben Tag in derselben Autovermietung aufgebrochen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der Familienurlaub von Fiona Erdmann (37) in Italien hat ein abruptes Ende genommen – und ein besonders unschönes. Die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin und Influencerin befindet sich mit ihrem Partner Mohamad und ihren drei Kindern auf einer dreiwöchigen Reise durch das Land, als es in Rom zu einem gravierenden Vorfall kommt – ihr Mietauto wird ausgeraubt.

Die Influencerin, die mittlerweile wieder in ihrer Wahlheimat Dubai ist, erklärt auf Instagram: «Mir fehlen die Worte.» Offenbar haben die Täter sämtliche Koffer der Familie gestohlen – und die Polizei vor Ort soll jegliche Hilfe verweigert haben. Bemerkt habe die Familie den Einbruch nach einem kurzen Abstecher zum Essen: Als Erdmann, ihr Partner und ihre beiden Kinder zu ihrem Mietwagen zurückgekehrt seien, habe sie die Scheiben des Fahrzeugs zertrümmert vorgefubden. Weg waren die drei grossen Koffer, die kurz zuvor für die geplante Weiterreise nach Deutschland im Wagen verstaut worden waren.

«Bin geschockt, wie die dort arbeiten»

Besonders schwer wiegt für sie der Verlust persönlicher Erinnerungsstücke. Neben der Kleidung der Familie wurden auch Erbstücke ihrer verstorbenen Mutter, ein Babyjäckchen aus ihrer eigenen Kindheit sowie Polaroids und Souvenirs der Reise gestohlen. Die Enttäuschung über den materiellen und emotionalen Verlust ist gross – der Frust über die italienischen Behörden wiegt aber noch fast mehr: von der Frustration über die italienischen Behörden begleitet. Offenbar seien Erdmann und ihr Partner von einer Polizeistation zur nächsten geschickt worden, ohne dass jemand ihren Fall aufnehmen wollte. «So viel zu ‹Polizei, dein Freund und Helfer›. Bin geschockt, wie die dort arbeiten bzw. nicht arbeiten», wettert Erdmann auf Instagram.

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Die Situation habe sich durch den Zeitdruck noch verschärft, da die Familie für die Rückgabe des Mietwagens und die Weiterreise einen Polizeibericht benötigt habe. Laut der Influencerin sei sie nicht die Einzige gewesen, die an diesem Tag Opfer von Kriminalität wurde: Allein in der Autovermietung, bei der sie den Wagen geliehen hatte, seien 21 weitere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Folgen des Einbruchs sind weitreichend. Ursprünglich hatten Fiona Erdmann und ihr Partner überlegt, für ein Jahr nach Mailand oder Rom zu ziehen. Nach diesem traumatischen Erlebnis hat das Paar seine Pläne vorerst verworfen.

Fiona Erdmann könnte unmöglich in Italien-Leben

«Ich liebe die italienische Kultur, aber die Unsicherheit und Kriminalität dort machen es für uns unmöglich, dort zu leben», erklärte sie. Stattdessen sei sie froh, wieder in Dubai zu sein, das für sie mehr Sicherheit biete – trotz der schwierigen Situation, als sie im März 2026 wegen des Nahostkonflikts vorübergehend die Stadt verlassen musste.