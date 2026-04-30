Ur-«Bachelor» Paul Janke kehrt als Rosenkavalier zurück

Das hat noch keiner gemacht: Vierzehn Jahre nach seiner ersten Rosen-Reise kriegt Paul Janke eine zweite Chance als «Der Bachelor». Aktuell kann man sich für den 44-Jährigen bewerben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paul Janke kehrt als Bachelor zurück, 14 Jahre nach seiner Premiere

Erstmals wissen Bewerberinnen vorab, wer der Bachelor sein wird

Neue Staffel von «Die Bachelors» startet am 6. Mai 2026

Wer schon immer für Paul Janke (44) geschwärmt hat, für den kommen nun gute Nachrichten: Der Ur-«Bachelor» schlüpft erneut in das Dating-Format und verteilt Rosen. Dies 14 Jahre nach seiner ersten Teilnahme in der RTL-Kuppelsendung. Dafür erhält er eine eigens für ihn produzierten Staffel mit dem Titel «Der Bachelor – Pauls zweite Chance». Bewerben können sich interessierte Frauen ab sofort, wie der Sender bekannt gab. Ein Sendetermin steht bislang nicht fest.

Die Rückkehr ist eine Premiere im deutschen Fernsehen: Noch nie zuvor durfte ein Kandidat des Formats ein zweites Mal in der Hauptrolle antreten. Janke gilt bei vielen bis heute als der «Ur-Bachelor», obwohl seine Staffel 2012 nur die zweite war: Bereits 2003 hatte Marcel Maderitsch in der ersten deutschen Staffel die Rosen verteilt. Jankes Folgen gaben aber den Anstoss für den Erfolg des bis heute bestehenden Formats.

Der ewige Bachelor

Dabei blieb Janke die grosse Liebe damals verwehrt, denn die Beziehung zu seiner Auserwählten Anja Polzer zerbrach kurz nach der Show. Auch ein erneuter Anlauf im Ableger «Bachelor in Paradise» 2018 brachte ihm kein Glück und die Richtige hat er auch in Shows wie «First Dates» nicht gefunden.

Jetzt also wieder ein Versuch. «14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen?», freut er sich gegenüber «RTL». Es seien damals «die schönsten Wochen seines Lebens» gewesen. Seine Staffel ist übrigens auch aus diesem Grund ein Novum: Erstmals wissen die Bewerberinnen schon vorher, welchem Mann sie in der Show begegnen werden. Zu dieser Premiere kam es dieses Jahr mit Bachelorette Ariel (22) auch in der Schweiz.

Beruflich trat Janke nach seinem Fernsehdebüt immer wieder in diversen TV-Shows auf und arbeitet als DJ. Inzwischen lebt er auf Mallorca. «Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen als damals», so der 44-Jährige.

Unter dem Instagram-Post von Janke und RTL, in dem sie die Neuigkeiten teilen, freuen sich die Fans nicht nur, sondern markieren auch fleissig ihre Freundinnen. Ob sich darunter bereits die ersten ernsthaften Bewerberinnen befinden? Auch bei den deutschen Stars sorgt die Nachricht für Begeisterung. So kommentiert Sophia Thomalla (36) mit «Feier ich», während von Bill Kaulitz (36) ein begeistertes «aaaaahhhhhhhh» samt Herzaugen-Emoji kommt.

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Erst die «Bachelors»

Bis Paul Janke jedoch wieder selbst Rosen verteilen darf, sind erst einmal andere an der Reihe. Im Mai geht zunächst die reguläre Staffel von «Die Bachelors» an den Start, wieder mit gleich zwei Junggesellen: Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) suchen vor laufender Kamera die grosse Liebe. Auf RTL+ sind die ersten Folgen ab Mittwoch, dem 6. Mai 2026, abrufbar. Im Free-TV folgen die Auftaktepisoden am Mittwoch, dem 10. Juni, sowie am Donnerstag, dem 11. Juni.