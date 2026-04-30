DE
FR
Abonnieren

Bewerbung ab sofort möglich
Ur-«Bachelor» Paul Janke kehrt als Rosenkavalier zurück

Das hat noch keiner gemacht: Vierzehn Jahre nach seiner ersten Rosen-Reise kriegt Paul Janke eine zweite Chance als «Der Bachelor». Aktuell kann man sich für den 44-Jährigen bewerben.
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
1/6
Paul Janke kehrt zu seinen Ursprüngen zurück: Er verteilt wieder Rosen.
Foto: RTL / Fine Lohmann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Paul Janke kehrt als Bachelor zurück, 14 Jahre nach seiner Premiere
  • Erstmals wissen Bewerberinnen vorab, wer der Bachelor sein wird
  • Neue Staffel von «Die Bachelors» startet am 6. Mai 2026
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
spoton.png
Saskia Schär und SpotOn

Wer schon immer für Paul Janke (44) geschwärmt hat, für den kommen nun gute Nachrichten: Der Ur-«Bachelor» schlüpft erneut in das Dating-Format und verteilt Rosen. Dies 14 Jahre nach seiner ersten Teilnahme in der RTL-Kuppelsendung. Dafür erhält er eine eigens für ihn produzierten Staffel mit dem Titel «Der Bachelor – Pauls zweite Chance». Bewerben können sich interessierte Frauen ab sofort, wie der Sender bekannt gab. Ein Sendetermin steht bislang nicht fest.

Die Rückkehr ist eine Premiere im deutschen Fernsehen: Noch nie zuvor durfte ein Kandidat des Formats ein zweites Mal in der Hauptrolle antreten. Janke gilt bei vielen bis heute als der «Ur-Bachelor», obwohl seine Staffel 2012 nur die zweite war: Bereits 2003 hatte Marcel Maderitsch in der ersten deutschen Staffel die Rosen verteilt. Jankes Folgen gaben aber den Anstoss für den Erfolg des bis heute bestehenden Formats.

Der ewige Bachelor

Dabei blieb Janke die grosse Liebe damals verwehrt, denn die Beziehung zu seiner Auserwählten Anja Polzer zerbrach kurz nach der Show. Auch ein erneuter Anlauf im Ableger «Bachelor in Paradise» 2018 brachte ihm kein Glück und die Richtige hat er auch in Shows wie «First Dates» nicht gefunden.

Mehr zu Reality-TV-Stars
Reality-Star Georgina Fleur sorgt mit Beschwerde für Spott im Netz
«Schatz, der Beach is closed»
Georgina Fleur sorgt mit Beschwerde für Tiktok-Trend
Reality-Star Yeliz Koc bereut ihre Brust-OP
Mit Video
«Finde sie zu gross»
Reality-Star Yeliz Koc bereut ihre Brust-OP

Jetzt also wieder ein Versuch. «14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist für mich tatsächlich eine Ehre. Welcher Mann wünscht sich nicht, in einer Traumkulisse mit 20 Frauen Zeit zu verbringen, tolle Dates zu haben, zu reisen?», freut er sich gegenüber «RTL». Es seien damals «die schönsten Wochen seines Lebens» gewesen. Seine Staffel ist übrigens auch aus diesem Grund ein Novum: Erstmals wissen die Bewerberinnen schon vorher, welchem Mann sie in der Show begegnen werden. Zu dieser Premiere kam es dieses Jahr mit Bachelorette Ariel (22) auch in der Schweiz.

Beruflich trat Janke nach seinem Fernsehdebüt immer wieder in diversen TV-Shows auf und arbeitet als DJ. Inzwischen lebt er auf Mallorca. «Ich bin natürlich auch gereift. Ich bin älter geworden, habe meine Einstellung zu einigen Sachen auch verändert. Ich bin heutzutage viel mehr im Reinen als damals», so der 44-Jährige.

Unter dem Instagram-Post von Janke und RTL, in dem sie die Neuigkeiten teilen, freuen sich die Fans nicht nur, sondern markieren auch fleissig ihre Freundinnen. Ob sich darunter bereits die ersten ernsthaften Bewerberinnen befinden? Auch bei den deutschen Stars sorgt die Nachricht für Begeisterung. So kommentiert Sophia Thomalla (36) mit «Feier ich», während von Bill Kaulitz (36) ein begeistertes «aaaaahhhhhhhh» samt Herzaugen-Emoji kommt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Erst die «Bachelors»

Bis Paul Janke jedoch wieder selbst Rosen verteilen darf, sind erst einmal andere an der Reihe. Im Mai geht zunächst die reguläre Staffel von «Die Bachelors» an den Start, wieder mit gleich zwei Junggesellen: Sebastian Paul (33) und Tim Reitz (35) suchen vor laufender Kamera die grosse Liebe. Auf RTL+ sind die ersten Folgen ab Mittwoch, dem 6. Mai 2026, abrufbar. Im Free-TV folgen die Auftaktepisoden am Mittwoch, dem 10. Juni, sowie am Donnerstag, dem 11. Juni.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen