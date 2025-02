Letztes Jahr kam Taylor Swift in Begleitung ihrer langjährigen Freundin Blake Lively zum Superbowl. Ob sie Lively am kommenden Sonntag trotz ihrer angespannten Situation wieder an den Mega-Sport-Event mitnimmt?

1/7 Dieses Foto ging vor knapp einem Jahr um die Welt: Superstar Taylor Swift knutscht Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce am Superbowl. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Taylor Swift beim Superbowl 2025: Freundin von Chiefs-Spieler Travis Kelce

Möglicher Streit zwischen Swift und Blake Lively wegen Rechtsstreit

Swift ist in Philadelphia aufgewachsen und war früher Eagles-Fan Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Sonntag ist es so weit: Der Superbowl 2025 steht an, wo die Titelverteidiger Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles treffen. Für alle, die den TV nicht primär für den Sport einschalten, heisst das: Taylor Swift (35) wird vermutlich wieder im Stadion sein und ihrem Schatz Travis Kelce (35) zujubeln. Im letzten Jahr schien die Anwesenheit des Superstars der Mannschaft ihres Freundes jedenfalls Glück gebracht zu haben. Neben den angekündigten Stars, wie Kendrick Lamar (37) und SZA (35) für die Halbzeitshow, werden auch in diesem Jahr viele VIPs unter den Zuschauern zu finden sein. Was das Internet derzeit aber am meisten interessiert: Wird Blake Lively ihre Freundin wieder an den Mega-Event begleiten?

Wird Blake Lively trotz ihres Streits mit Swift an ihrer Seite sein?

Wir erinnern uns: Im letzten Jahr war Taylor Swift mit ihren Freundinnen Ice Spice (25) und Blake Lively (37) auf der Tribüne zu sehen. Mit Letzterer führt sie schon seit vielen Jahren eine enge Freundschaft, ist sogar die Patentante von ihren Kindern mit Hollywood-Star Ryan Reynolds (48). Allerdings scheint es zwischen den beiden Frauen aufgrund von Livelys Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) zu kriseln. Die beiden «It Ends With Us»-Stars verklagen sich gegenseitig auf überirdische Geldsummen.

So weit, so gut, aber was hat das mit Taylor Swift zu tun? Lively soll den einflussreichen Superstar – und nebenbei bemerkt, auch ihren in der Filmbranche allseits bekannten Ehemann – «ausgenutzt» haben, um Baldoni einzuschüchtern. In einem SMS an den Regisseur habe sie ihre Freundin Swift sogar mit einem beschützenden Drachen verglichen.

Das soll dem Superstar gar nicht gepasst haben. Wie ein Insider gegenüber «TMZ» verrät, soll Swift «stinksauer» gewesen sein, weil sie in den öffentlichen Streit ihrer Freundin involviert wurde. So sagt eine weitere Quelle gegenüber «Daily Mail»: «Fürs Erste nimmt sie Abstand von Blake, weil sie nicht noch tiefer in dieses Chaos hineingezogen werden will – mehr, als sie es ohnehin schon ist.»

Für Taylor Swift wird der diesjährige Superbowl ohnehin hart

Wenn Swift in diesem Jahr ins Caesars-Superdome-Stadion hineinspaziert, dürfte für viele klar sein, dass der Superstar ihrem Freund Travis Kelce (35), der für die Kansas City Chiefs spielt, die Daumen drückt. Waschechte Swifties werden aber wissen, dass Taylor Swift in einer Vorstadt in Philadelphia aufgewachsen ist und sich vor Jahren als Philadelphia-Eagles-Fan bekannt hat. So ist sie 2011 bei einem Konzert im Trikot der Mannschaft auf der Bühne gestanden. Und sie singt im Song «Gold Rush»: «With my Eagles t-shirt hanging from the door».

Welche Mannschaft Taylor Swift im Stadion letztendlich anfeuert und mit wem sie am Mega-Sport-Event aufkreuzen will, wird sich in der Nacht auf Montag zeigen.